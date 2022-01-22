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Политика
Гегель и Бабель — в лидерах поисковиков Казахстана
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danilov 22 Января 2022 в 10:03:53
После высказывания президента Токаева запрос на имена «Гегель» и «Бабель» обошёл по популярности коронавирус среди пользователей казахстанского сегмента Сети.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 22.01.2022 в 10:41:09   # 789396
Путают Гегеля с Бабелем!? Большинство из местных революционэров, об их существовании даже понятия не имели. Теперь, когда народ заинтересовался их личностями, Токаева просто необходимо наградить медалькой, за вклад в сфере образования. Однако, Гегель, для местных карбонариев, вряд ли зайдёт, а вот рассказы Бабеля о Бене Крике, вполне могут стать настольной книгой.
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  walker 22.01.2022 в 11:08:38   # 789397
Наверняка чаще ищут чиновники да менеджеры госкорпораций. Революционэрам и угнетенным массам наверняка не нужны ни Гегель, ни Бабель с их заумными книжками. И так всё понятно. Разве что для общего кругозора.
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