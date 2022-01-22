Гегель и Бабель — в лидерах поисковиков Казахстана

Путают Гегеля с Бабелем!? Большинство из местных революционэров, об их существовании даже понятия не имели. Теперь, когда народ заинтересовался их личностями, Токаева просто необходимо наградить медалькой, за вклад в сфере образования. Однако, Гегель, для местных карбонариев, вряд ли зайдёт, а вот рассказы Бабеля о Бене Крике, вполне могут стать настольной книгой.
Наверняка чаще ищут чиновники да менеджеры госкорпораций. Революционэрам и угнетенным массам наверняка не нужны ни Гегель, ни Бабель с их заумными книжками. И так всё понятно. Разве что для общего кругозора.