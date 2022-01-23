Встреча Назарбаева с предпринимателями 11.07.2001

Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!