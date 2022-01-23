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Политика
Встреча Назарбаева с предпринимателями 11.07.2001
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danilov 23 Января 2022 в 13:16:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 23.01.2022 в 13:50:07   # 789457
Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!
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  Сымбат87 23.01.2022 в 15:41:07   # 789468
Нет, это 2 разные ситуации, не будьте писсимистичны)
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  Manitu 23.01.2022 в 18:00:59   # 789469
Цитата: Dragon от 23.01.2022 07:50:07
Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!

Какие Ваши предложения???
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  Dragon 23.01.2022 в 18:14:23   # 789471
Цитата: Manitu от 23.01.2022 12:00:59
Цитата: Dragon от 23.01.2022 07:50:07
Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!

Какие Ваши предложения???


По оценкам выступление "не вечного" - уже никакие По ходу раба из нашего народа уже не выгнать никак!!! А чей он будет раб - покажет время!!!
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