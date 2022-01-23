Встреча Назарбаева с предпринимателями 11.07.2001

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danilov 23 Января 2022 в 13:16:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!
Цитата: Dragon от 23.01.2022 07:50:07
Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!
Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!
Какие Ваши предложения???
Цитата: Manitu от 23.01.2022 12:00:59
Какие Ваши предложения???
Цитата: Dragon от 23.01.2022 07:50:07
Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!
Будем ждать госпрограмму Кемелжемелича "Казахстан-2070" или 2090 сразу?!
Казахстан по сути поменял шило на мыло. А точнее одного старого заменили вторым. И многие ждут от второго перемен. Мне кажется этих перемен ждать с небо и Кемелжемелича - большая ошибка ожидающих!!!
Какие Ваши предложения???
По оценкам выступление "не вечного" - уже никакие По ходу раба из нашего народа уже не выгнать никак!!! А чей он будет раб - покажет время!!!