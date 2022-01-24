Оппозиционер Ермек Нарымбай возвращается в Казахстан

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danilov 24 Января 2022 в 15:55:51
Акорда должна понимать, что сажать меня, добровольно едущего в РК для диалога с властями, ей не выгодно, будет много репутационных потерь", - считает он.
"К избиению и пыткам готов полностью, но и этого не будет, властям это не выгодно. Внутри страны мой голос будет весомее, чем вне страны, особенно сейчас", - считает Нарымбай.
Он отметил, что к задержанию готов, но надеется, что этого не будет.
"В тюрьме проведу небольшую инспекцию по ситуации с массовыми пытками во всех регионах, тюремные дороги это обеспечат, даже для карцера-одиночки. Я буду первой ласточкой, по ситуации со мною для себя многое решат и все другие политэмигранты, и оппозиция, гражданское общество, и репутация власти внутри страны и за рубежом (особенно в свете резолюции Европарламента), и позиция даже многих провластных обывателей и убежденных сторонников Токаева. Уверен, что вместе мы сможем убедить власти сесть за стол диалога по репрессиям и перевыборам", - считает он.
По словам активиста, он возвращается в страну "без каких либо гарантий безопасности и так далее".
Для справки: Ермек Нарымбай - известный активист, после множества преследований покинул Казахстан летом 2016 года и с тех пор жил в Украине.
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Цитата: Manitu от 24.01.2022 11:27:19
Учитывая его националистические взгляды и то где он прожил последние годы, этот чиряк на заднице тут нафиг не нужен. Лавры Навального и Мишико не дают покоя? Хотя если откинуть его национализм, его политические взгляды мне импонируют.
Учитывая его националистические взгляды и то где он прожил последние годы, этот чиряк на заднице тут нафиг не нужен. Лавры Навального и Мишико не дают покоя? Хотя если откинуть его национализм, его политические взгляды мне импонируют.
Этот как вы написали, чиряк на заднице, не должен спрашивать ни у кого разрешения для въезда на родину. Не так ли? Хотя его политические взгляды я не поддерживаю
alpha_portal 24.01.2022 в 20:09:00 # 789522
Цитата: старик от 24.01.2022 16:41:30
Думаю что он прав: арестовывать его не будут.
Думаю что он прав: арестовывать его не будут.
Конечно. Кемелжемеличу в его нынешней позиции терять авторитет перед мировым сообществом не выгодно. Хотя один раз дав приказ стрелять без предупреждении, он уже может ниже плинтуса опуститься. Такой вариант я уже не исключаю. Как то очень сильно ищут его 20тыс террористов.