Имашев больше не возглавляет ЦИК

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danilov 25 Января 2022 в 12:31:30
Имашев в разные годы был главой Минюста, замруководителя администрации президента, секретарем Совбеза.
Его дочь Аида почти 20 лет замужем за внуком Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым.
Нурлан Абдиров возглавил Центризбирком. В последний год он был вице-спикером сената - депутатом его назначил президент. До этого многие годы Абдиров был депутатом мажилиса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Очередной пошёл , много их там ещё ? .
Цитата: KAN13 от 25.01.2022 06:52:23
Очередной пошёл , много их там ещё ? .
Очередной пошёл , много их там ещё ? .
Их порядка 2500 . Всем нужна люстрация и поражение всех прав.
Не мало , понятно - 30 лет плодились , надо ускорять процесс деелбасизации .