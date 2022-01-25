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Политика
Имашев больше не возглавляет ЦИК
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danilov 25 Января 2022 в 12:31:30
Берик Имашев снят с должности председателя Центральной избирательной комиссии, которую занимал больше пяти лет.
Имашев в разные годы был главой Минюста, замруководителя администрации президента, секретарем Совбеза.
Его дочь Аида почти 20 лет замужем за внуком Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым.

Нурлан Абдиров возглавил Центризбирком. В последний год он был вице-спикером сената - депутатом его назначил президент. До этого многие годы Абдиров был депутатом мажилиса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 25.01.2022 в 12:52:23   # 789583

Очередной пошёл , много их там ещё ? .
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  Walter 25.01.2022 в 13:16:47   # 789584
Цитата: KAN13 от 25.01.2022 06:52:23

Очередной пошёл , много их там ещё ? .

Их порядка 2500 . Всем нужна люстрация и поражение всех прав.
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  KAN13 25.01.2022 в 13:48:12   # 789586

Не мало , понятно - 30 лет плодились , надо ускорять процесс деелбасизации .
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