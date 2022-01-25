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Политика
Тусанули
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danilov 25 Января 2022 в 15:12:03
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек», заявили в пресс-службе холдинга.
Ранее Нурболата Айдапкелова освободили от должности руководителя бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
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  KAN13 25.01.2022 в 15:21:54   # 789590

И опять кровати двигают .
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  Dimmon 25.01.2022 в 17:02:35   # 789599
https://www.rosbalt.ru/world/2022/01/25/1940987.html
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  GoodZone 25.01.2022 в 17:58:11   # 789611
Кто-то еще верит в перемены?
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  bolatbol 25.01.2022 в 18:23:18   # 789613
Цитата: GoodZone от 25.01.2022 11:58:11
Кто-то еще верит в перемены?

Его убрали с госслужбы, АО как бы частная структура. Непонятно почему назначили, в Правлении должны выбирать
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  walker 25.01.2022 в 19:03:13   # 789616
== АО как бы частная структура. ==
Не обязательно. В этом АО не знаю, но есть АО где 100% акций принадлежат государству.
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