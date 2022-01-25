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danilov 25 Января 2022 в 15:12:03
Ранее Нурболата Айдапкелова освободили от должности руководителя бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
И опять кровати двигают .
Цитата: GoodZone от 25.01.2022 11:58:11
Кто-то еще верит в перемены?
Кто-то еще верит в перемены?
Его убрали с госслужбы, АО как бы частная структура. Непонятно почему назначили, в Правлении должны выбирать
Не обязательно. В этом АО не знаю, но есть АО где 100% акций принадлежат государству.