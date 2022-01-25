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Политика
Скатертью дорога: в областном филиале Nur Otan ответили на массовый уход партийцев
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danilov 25 Января 2022 в 19:14:01
Там считают, что одновременный уход 150 человек не является внештатной ситуацией для партии. Ежедневно поступает по 400 заявлений от тех, кто желает вступить в Nur Otan. И по 100 заявлений о выходе из партии по разным причинам.

"Если люди решили, что им не по пути с партией, то скатертью им дорога. Никто никого не заставляет. Если разделяете наши взгляды, то добро пожаловать в наши ряды", – сообщил (https://ru.sputnik.kz/politics/20220125/19215222/nur-otan-ukhod-partiytsev.html) Sputnik первый зампредседателя филиала партии Nur Otan в ВКО Олег Чугунков.

▪️Три депутата маслихата Семея (https://t.me/sputnikKZ/15748) сдали партбилеты и сложили депутатские полномочия. Заявили, что "утратили доверие к руководству". Кроме того, из партии сегодня вышли свыше 150 членов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 25.01.2022 в 19:24:05   # 789617
Вообще нужно этот "воровской общак" нахрен закрывать!!!
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  Пастафариан 25.01.2022 в 20:28:35   # 789622
Скатертью дорога: это выражение является хорошим у нормальных людей
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