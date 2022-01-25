Скатертью дорога: в областном филиале Nur Otan ответили на массовый уход партийцев

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danilov 25 Января 2022 в 19:14:01
"Если люди решили, что им не по пути с партией, то скатертью им дорога. Никто никого не заставляет. Если разделяете наши взгляды, то добро пожаловать в наши ряды", – сообщил (https://ru.sputnik.kz/politics/20220125/19215222/nur-otan-ukhod-partiytsev.html) Sputnik первый зампредседателя филиала партии Nur Otan в ВКО Олег Чугунков.
▪️Три депутата маслихата Семея (https://t.me/sputnikKZ/15748) сдали партбилеты и сложили депутатские полномочия. Заявили, что "утратили доверие к руководству". Кроме того, из партии сегодня вышли свыше 150 членов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 25.01.2022 в 20:28:35 # 789622