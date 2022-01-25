Токаев о взаимоотношениях Казахстана с Китаем

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danilov 25 Января 2022 в 19:22:06
Сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса.
Китайский экспресс набрал невиданную скорость, уверенно ведя за собой не только отдельные страны, но и целые регионы. К их числу относятся и государства Центральной Азии.
Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 миллиардов долларов. Из 40 миллиардов долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. Это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе.
Мы намерены и дальше всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров. Сейчас Правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов. Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что Токаев в совершенстве владеет китайским языком.