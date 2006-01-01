Атамбаев высказался о январских событиях

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danilov 26 Января 2022 в 15:52:36
«По поводу слов о какой-то договоренности со мной известного казахского оппозиционера Мухтара Аблязова могу только сказать, что никогда не встречался и не разговаривал с ним. И тем более ни о чем с ним не договаривался. Возможно, кто-то ввел его в заблуждение. Хотя не секрет, что мои отношения с Нурсултаном Назарбаевым после сентября 2016 года оставляли желать лучшего. Но это другая история...» - написал Атамбаев.
Он выразил уверенность, «что волнения в Казахстане не были организованы кем-то со стороны, как бы не хотелось кому-то это так представить».
«Все революции и восстания в любой стране всегда вспыхивают в результате бездарных, антинародных действий самой власти. И в Казахстане тоже дело не в указаниях оппозиционеров из-за рубежа и тем более не в иностранных террористах. О некоторых причинах народных волнений достаточно точно, хотя и чересчур дипломатично сказал и президент Казахстана Токаев. Надеюсь, он предпримет решительные шаги по их устранению. Но на мой взгляд, нужны радикальные реформы не только в экономике, но и в политической системе страны, иначе все повторится в гораздо больших масштабах. И конечно же, надо наказывать не участников народных волнений, а тех, кто довел простых людей до этого», - добавил экс-глава Кыргызстана.
Он считает, что нужно наказать «тех, кто обкрадывал свой народ, кто душил своих граждан репрессиями, не давал дышать».
«И на своем примере могу сказать, что надо меньше верить силовикам, у которых всегда есть свои корыстные интересы, а больше свободной прессе и простым людям. И тогда КНБ – комитет национальной безопасности Казахстана – не станет снова угрозой национальной безопасности. Это же я говорил и говорю последние четыре года властям моей страны. Но пока без результата, хотя и президент уже другой...» - отметил бывший кыргызский лидер.
По его словам, в его жилах течет кровь его казахских бабушек.
«Мои внуки, дети старшего сына, наполовину казахи. И такая родня у многих кыргызов. Когда стон звучит над казахской степью, то эхо его отражается плачем в киргизских горах. Братья и сестры наши, казахи. Любим вас! Переживаем за вас! Ваше горе – наше горе! Ваша беда – наша беда! Соболезную семьям погибших и всем пострадавших в эти трагические дни... Держитесь! Да хранит вас Создатель!» - заключил Атамбаев.
https://kaztag.kz/ru/news/atambaev-o-kazakhstane-nado-nakazyvat-ne-protestovavshikh-a-tekh-kto-dovel-lyudey-do-etogo
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