Карин встретился с «Ириной Кайратовной»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Января 2022 в 17:02:07
( 670.73Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 26.01.2022 13:19:42
А что не с Петросяном, Зеленским или усатым Жусупом? Последний тебе бы конкретно мозг высушил.
А что не с Петросяном, Зеленским или усатым Жусупом? Последний тебе бы конкретно мозг высушил.
Усатый Жусуп обладал тонким чувством юмора. Он бы по достоинству оценил эту шутку и за то что его поставили в один ряд с комиками, он бы поставил вас в один ряд к стенке со своими выдающимися соратниками. А жену и детей отправил отдыхать в АЛЖИР, чтобы не скучали без вас.
Но увы, вы не современники и эту шутку он уже не оценит.
Ого
alpha_portal 26.01.2022 в 20:34:50 # 789724
Цитата: bolatbol от 26.01.2022 14:22:11
Ого
Ого
)) Зная ваши политические предпочтения я грешным делом подумал про другого усатого Жусупа )))
https://24smi.org/public/media/235x307/celebrity/2017/05/11/R4EX3shDcLwI_iosif-stalin.jpg