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Политика
Карин встретился с «Ириной Кайратовной»
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danilov 26 Января 2022 в 17:02:07

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 26.01.2022 в 19:19:42   # 789719
А что не с Петросяном, Зеленским или усатым Жусупом? Последний тебе бы конкретно мозг высушил.
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  walker 26.01.2022 в 20:04:08   # 789721
Цитата: bolatbol от 26.01.2022 13:19:42
А что не с Петросяном, Зеленским или усатым Жусупом? Последний тебе бы конкретно мозг высушил.


Усатый Жусуп обладал тонким чувством юмора. Он бы по достоинству оценил эту шутку и за то что его поставили в один ряд с комиками, он бы поставил вас в один ряд к стенке со своими выдающимися соратниками. А жену и детей отправил отдыхать в АЛЖИР, чтобы не скучали без вас.

Но увы, вы не современники и эту шутку он уже не оценит.
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  bolatbol 26.01.2022 в 20:22:11   # 789723

Ого
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  alpha_portal 26.01.2022 в 20:34:50   # 789724
Кто эти все люди
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  walker 26.01.2022 в 20:45:20   # 789726
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