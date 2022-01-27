Сенаторы лишили Назарбаева влияния на основные направления внутренней и внешней политики Казахстана

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danilov 27 Января 2022 в 09:57:06
«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять Глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли ещё одну поправку. Из Закона «О Первом Президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с Елбасы. Таким образом, Сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в Мажилис с этой поправкой», - отметила сенатор Ляззат Сулеймен.
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https://rus.azattyq.org/a/nazarbayev-palaces-investigate/31672256.html