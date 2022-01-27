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Политика
Сенаторы лишили Назарбаева влияния на основные направления внутренней и внешней политики Казахстана
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danilov 27 Января 2022 в 09:57:06
Сенат парламента Казахстана принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять Глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли ещё одну поправку. Из Закона «О Первом Президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с Елбасы. Таким образом, Сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в Мажилис с этой поправкой», - отметила сенатор Ляззат Сулеймен.

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  Dimmon 27.01.2022 в 11:56:26   # 789750
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  troll 27.01.2022 в 13:21:36   # 789751
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  Manitu 27.01.2022 в 13:41:05   # 789752

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