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Роман и Ольга
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danilov 27 Января 2022 в 10:14:09
Заместителем министра иностранных дел РК назначен Роман Василенко, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Словацкой Республике.
Заместителем председателя Сената Парламента РК избрана Ольга Перепечина.
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mitrich78
27.01.2022 в 10:24:54
# 789746
Чимкентские все чаще стали на больших постах появляться
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Dimmon
27.01.2022 в 10:29:47
# 789747
неудивительно - доля чимкентских в населении РК неуклонно растет
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