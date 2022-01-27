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Политика
Роман и Ольга
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danilov 27 Января 2022 в 10:14:09
Заместителем министра иностранных дел РК назначен Роман Василенко, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Словацкой Республике.

Заместителем председателя Сената Парламента РК избрана Ольга Перепечина.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 27.01.2022 в 10:24:54   # 789746
Чимкентские все чаще стали на больших постах появляться
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  Dimmon 27.01.2022 в 10:29:47   # 789747
неудивительно - доля чимкентских в населении РК неуклонно растет
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