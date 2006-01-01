Пора спросить у Атамекен за 1трлн.
danilov 27 Января 2022 в 13:44:12
«Пример необоснованных расходов – «Программа экономики простых вещей» (ЭПВ), которая призвана была стимулировать развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) производства товаров и услуг. Изначально для поддержки субъектов малого предпринимательства было выделено Т600 млрд, и без оценки результатов правительство приняло решение и фактически навязало Нацбанку продлить действие программы ЭПВ до 2022 года с финансированием в объеме Т1 трлн», - говорится в запросе на имя премьер-министра, озвученном на заседании сената в четверг.
Согласно запросу, до сих пор эффективность программы ЭПВ неизвестна.
«Просим представить подробный анализ эффективности этой программы. Настало время спросить функционеров ЭПВ, а это – НПП «Атамекен», о реальных результатах реализации программы», - говориться в запросе.