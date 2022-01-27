 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
А раньше все молчали
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Января 2022 в 16:07:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 27.01.2022 в 16:48:46   # 789776
Я давно говорил, что те которые лизали у шала первыми переобуются чуть что.
поощрить (2) | покарать
  Маке0912 27.01.2022 в 16:58:36   # 789777
И только только наловчись. Многое хочу сказать. просто мыльный пузырь лопнул. Просто надо деньги собирать наваренные.По всему миру.
поощрить (1) | покарать
  jumanjiqz 27.01.2022 в 18:51:58   # 789778
поощрить | покарать
  jumanjiqz 27.01.2022 в 18:54:10   # 789779
Че-то напомнило...
поощрить (1) | покарать
  Dragon 27.01.2022 в 19:45:16   # 789785
Ешекті айтсаң құлағы көрінеді
поощрить | покарать
  Kol 27.01.2022 в 21:07:49   # 789787
У наших в Шымкенте не хуже есть.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь