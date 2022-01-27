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А раньше все молчали
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danilov 27 Января 2022 в 16:07:53
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Dragon
27.01.2022 в 16:48:46
# 789776
Я давно говорил, что те которые лизали у шала первыми переобуются чуть что.
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Маке0912
27.01.2022 в 16:58:36
# 789777
И только только наловчись. Многое хочу сказать. просто мыльный пузырь лопнул. Просто надо деньги собирать наваренные.По всему миру.
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jumanjiqz
27.01.2022 в 18:51:58
# 789778
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jumanjiqz
27.01.2022 в 18:54:10
# 789779
Че-то напомнило...
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Dragon
27.01.2022 в 19:45:16
# 789785
Ешекті айтсаң құлағы көрінеді
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Kol
27.01.2022 в 21:07:49
# 789787
У наших в Шымкенте не хуже есть.
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