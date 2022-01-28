Токаев стал главным Нур-Отановцем

Президент Токаев высказался о Назарбаеве

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Первый Президент страны сделал многое для Казахстана, передает Tengrinews.kz.



«Я знаю, что по стране ходят разные негативные слухи. В этой связи, как Глава государства, повторяю. Первый Президент многое сделал для превращения нашей страны в сильное государство», — цитирует Токаева пресс-служба в Twitter.



«Мы не должны терять прежние достижения. Нам нужно укреплять свое государство и быть готовыми к любым испытаниям. Помните, единство — залог успеха», — добавил он.



Он заявил, что когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали Казахстану скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства.

«Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно: и за рубежом, и у нас в стране. В целом Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе. В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям», — отметил Касым-Жомарт Токаев.