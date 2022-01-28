Токаев стал главным Нур-Отановцем

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danilov 28 Января 2022 в 15:17:24
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Токаев единогласно избран
Президент Токаев высказался о Назарбаеве
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Первый Президент страны сделал многое для Казахстана, передает Tengrinews.kz.
«Я знаю, что по стране ходят разные негативные слухи. В этой связи, как Глава государства, повторяю. Первый Президент многое сделал для превращения нашей страны в сильное государство», — цитирует Токаева пресс-служба в Twitter.
«Мы не должны терять прежние достижения. Нам нужно укреплять свое государство и быть готовыми к любым испытаниям. Помните, единство — залог успеха», — добавил он.
Он заявил, что когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали Казахстану скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства.
«Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно: и за рубежом, и у нас в стране. В целом Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе. В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Первый Президент страны сделал многое для Казахстана, передает Tengrinews.kz.
«Я знаю, что по стране ходят разные негативные слухи. В этой связи, как Глава государства, повторяю. Первый Президент многое сделал для превращения нашей страны в сильное государство», — цитирует Токаева пресс-служба в Twitter.
«Мы не должны терять прежние достижения. Нам нужно укреплять свое государство и быть готовыми к любым испытаниям. Помните, единство — залог успеха», — добавил он.
Он заявил, что когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали Казахстану скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства.
«Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно: и за рубежом, и у нас в стране. В целом Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе. В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
НУР-СУЛТАН, 28 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может возглавлять партию Nur Otan непродолжительное время — например, до конца 2022 года.
Токаев пообещал в качестве главы государства служить гарантом открытой и честной политической конкуренции. Он отметил, что конституционная обязанность президента — обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом.
«Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ, — считает Токаев. — Через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan».
Токаев пообещал в качестве главы государства служить гарантом открытой и честной политической конкуренции. Он отметил, что конституционная обязанность президента — обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом.
«Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ, — считает Токаев. — Через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan».
Было бы правильным распустить сию организацию .
Цитата: KAN13 от 28.01.2022 10:15:57
Было бы правильным распустить сию организацию .
Было бы правильным распустить сию организацию .
Зачем распускать? пусть сначала выполнят свою предвыборную программу, а уже потом и распустить... А то получается побалаболили и разошлись? а за "базар" кто ответит как всегда Назарбаев