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Политика
Токаев стал главным Нур-Отановцем
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danilov 28 Января 2022 в 15:17:24
Токаев единогласно избран новым председателем правящей партии «Нур Отан». Его кандидатуру представил бывший президент и лидер партии Назарбаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 28.01.2022 в 15:30:06   # 789813
Он всётаки на тёмной стороне....
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  Dimmon 28.01.2022 в 15:30:38   # 789814
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  bIP6bIC 28.01.2022 в 15:40:10   # 789815
Санта Барбара, второй сезон...
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  GoodZone 28.01.2022 в 15:52:45   # 789816
пора переименовать в "Касым-Жомарт-Отан"...
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  htmaker 28.01.2022 в 16:06:58   # 789819
Quote:
Токаев единогласно избран

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  Dimmon 28.01.2022 в 16:08:35   # 789820
Quote:
Президент Токаев высказался о Назарбаеве
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Первый Президент страны сделал многое для Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Я знаю, что по стране ходят разные негативные слухи. В этой связи, как Глава государства, повторяю. Первый Президент многое сделал для превращения нашей страны в сильное государство», — цитирует Токаева пресс-служба в Twitter.

«Мы не должны терять прежние достижения. Нам нужно укреплять свое государство и быть готовыми к любым испытаниям. Помните, единство — залог успеха», — добавил он.

Он заявил, что когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали Казахстану скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства.
«Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно: и за рубежом, и у нас в стране. В целом Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе. В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
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  Dimmon 28.01.2022 в 16:10:31   # 789822
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НУР-СУЛТАН, 28 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может возглавлять партию Nur Otan непродолжительное время — например, до конца 2022 года.

Токаев пообещал в качестве главы государства служить гарантом открытой и честной политической конкуренции. Он отметил, что конституционная обязанность президента — обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом.
«Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ, — считает Токаев. — Через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan».
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  KAN13 28.01.2022 в 16:15:57   # 789823

Было бы правильным распустить сию организацию .
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  jumanjiqz 28.01.2022 в 16:16:32   # 789824
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  GoodZone 28.01.2022 в 16:27:14   # 789825
Цитата: KAN13 от 28.01.2022 10:15:57

Было бы правильным распустить сию организацию .

Зачем распускать? пусть сначала выполнят свою предвыборную программу, а уже потом и распустить... А то получается побалаболили и разошлись? а за "базар" кто ответит как всегда НазарбаевПушкин?
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