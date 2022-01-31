Досаев назначен Акимом АлматыДосаев

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danilov 31 Января 2022 в 10:32:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.01.2022 в 11:04:33 # 789895
" И швец, и жнец, и на дуде игрец . "
Автором петиции является (https://egov.press/1211-petisiya-dosayev.html) Владимир Иванов, на данный момент её подписали более 400 человек. Иванов утверждает что «проблему» может решить президент.
«В 2006 году, в бытность Досаева министром здравоохранения Казахстана в Шымкенте произошло массовое заражение 50 детей ВИЧ-инфекцией. И это сразу после скандала с нецелевым и неэффективным использованием более 250 млн тенге и закупке непригодных вакцин, в которых министра обвинили депутаты.
В 2012 году он вдруг попал в список самых богатейших бизнесменов Казахстана, оказавшись там на 19 строчке», - говорится в сообщении петиции.
@orda_kz
если выбирать из 2х то Досаев
кстати наш тоже на волоске, не дай бог на Сагинтаева поменяют
Цитата: Walter от 31.01.2022 06:51:13
В официальных источниках ни слова о назначении
В официальных источниках ни слова о назначении
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/erbolat-dosaev-naznachen-akimom-almatyi-460585/
Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу
Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан.