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Политика
Досаев назначен Акимом АлматыДосаев
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danilov 31 Января 2022 в 10:32:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 31.01.2022 в 11:04:33   # 789895
Уже прям назначен?
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  GoodZone 31.01.2022 в 11:12:18   # 789898
Не знаю какой он аким, но уж больно часто меняет должности и причем весь такой универсальный - то он медик, то финансист, то энергетик, то антимонопольщик... Сдается мне, или он типа крут, или туп...
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  KAN13 31.01.2022 в 11:29:02   # 789902

" И швец, и жнец, и на дуде игрец . "

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  ЛиКа 31.01.2022 в 12:13:48   # 789904
Появилась петиция против назначения Ерболата Досаева акимом города Алматы

Автором петиции является (https://egov.press/1211-petisiya-dosayev.html) Владимир Иванов, на данный момент её подписали более 400 человек. Иванов утверждает что «проблему» может решить президент.

«В 2006 году, в бытность Досаева министром здравоохранения Казахстана в Шымкенте произошло массовое заражение 50 детей ВИЧ-инфекцией. И это сразу после скандала с нецелевым и неэффективным использованием более 250 млн тенге и закупке непригодных вакцин, в которых министра обвинили депутаты.

В 2012 году он вдруг попал в список самых богатейших бизнесменов Казахстана, оказавшись там на 19 строчке», - говорится в сообщении петиции.

@orda_kz
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  Dimmon 31.01.2022 в 12:36:38   # 789906
с-в тоже не подарок, столько эпизодов, в свое время 6 лярдов из казагро оприходовал

если выбирать из 2х то Досаев

кстати наш тоже на волоске, не дай бог на Сагинтаева поменяют
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  Walter 31.01.2022 в 12:51:13   # 789907
В официальных источниках ни слова о назначении
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  X-Daemon 31.01.2022 в 15:18:09   # 789915
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  Dimmon 31.01.2022 в 15:41:14   # 789919
Quote:
Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу
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  Dimmon 31.01.2022 в 15:41:53   # 789920
Quote:
Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
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  Skype 31.01.2022 в 16:35:16   # 789922
Надо боксера ставить, экономически выгоднее
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