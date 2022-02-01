Утвержден новый состав Бюро политического совета партии Nur Otan

Почему без «елбасы» они полные нулиБАУЫРЖАН БАЙБЕКЭкс-аким Алматы и первый заместитель председателя партии «Нур Отан» (на момент выхода статьи – авт.) не строит иллюзий относительно того, благодаря чему стал влиятельной персоной. Проявившись в публичном поле после январских беспорядков, Бауыржан Байбек первым делом стал говорить о «елбасы». Если бы его отец не был одноклассником Нурсултана Назарбаева, то никаких управленческих вершин выпускнику программы «Болашак» не светило.В окружении г-на Байбека по партии «Нур Отан» тоже непозволительно часто озвучивалась идея, будто зампред «елбасы» сменит Касым-Жомарта Токаева на президентском посту в обозримой перспективе. Своей прямой работой при этом топ-менеджеры при партии власти совершенно не занимались, целиком и полностью уповая на административный ресурс и поддержку Нурсултана Назарбаева.Каких успехов г-н Байбек достиг на ниве партийного строительства – хорошо иллюстрирует фотография разгромленного здания «Нур Отан» в Алматы, ставшая одним из мемов январских беспорядков.