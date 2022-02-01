Утвержден новый состав Бюро политического совета партии Nur Otan
danilov 01 Февраля 2022 в 10:51:41
1. Касым-Жомарт Токаев - президент РК, председатель партии
2. Маулен Ашимбаев - председатель
Сената Парламента РК.
3. Ерлан Кошанов - руководитель
Администрации президента РК.
4. Ерлан Саиров - депутат Мажилиса Парламента РК.
5. Дархан Кыдырали - председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».
6. Аббат Урисбаев - депутат маслихата Мангистауской области.
7. Ляззат Калтаева - депутат Сената Парламента РК.
8. Геннадий Зенченко - директор КТ «Зенченко и К».
9. Элина Паули - заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь».