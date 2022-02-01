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Политика
Утвержден новый состав Бюро политического совета партии Nur Otan
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danilov 01 Февраля 2022 в 10:51:41
1. Касым-Жомарт Токаев - президент РК, председатель партии
2. Маулен Ашимбаев - председатель
Сената Парламента РК.
3. Ерлан Кошанов - руководитель
Администрации президента РК.
4. Ерлан Саиров - депутат Мажилиса Парламента РК.
5. Дархан Кыдырали - председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».
6. Аббат Урисбаев - депутат маслихата Мангистауской области.
7. Ляззат Калтаева - депутат Сената Парламента РК.
8. Геннадий Зенченко - директор КТ «Зенченко и К».
9. Элина Паули - заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 01.02.2022 в 11:14:28   # 789971
Quote:
Маулен Ашимбаев -

знатный льстец
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  Dimmon 01.02.2022 в 11:15:27   # 789972
перестал критиковать Айтенова , боюсь Сагинтаева пришлют, тот похлеще будет
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  Алматынец 01.02.2022 в 12:07:17   # 789984
Байбек где?
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  Dimmon 01.02.2022 в 12:28:46   # 789986
Quote:

Почему без «елбасы» они полные нули
https://kazvedomosti.kz/article/pochemu-bez-elbasy-oni-polnye-nuli/

БАУЫРЖАН БАЙБЕК

Экс-аким Алматы и первый заместитель председателя партии «Нур Отан» (на момент выхода статьи – авт.) не строит иллюзий относительно того, благодаря чему стал влиятельной персоной. Проявившись в публичном поле после январских беспорядков, Бауыржан Байбек первым делом стал говорить о «елбасы». Если бы его отец не был одноклассником Нурсултана Назарбаева, то никаких управленческих вершин выпускнику программы «Болашак» не светило.

В окружении г-на Байбека по партии «Нур Отан» тоже непозволительно часто озвучивалась идея, будто зампред «елбасы» сменит Касым-Жомарта Токаева на президентском посту в обозримой перспективе. Своей прямой работой при этом топ-менеджеры при партии власти совершенно не занимались, целиком и полностью уповая на административный ресурс и поддержку Нурсултана Назарбаева.

Каких успехов г-н Байбек достиг на ниве партийного строительства – хорошо иллюстрирует фотография разгромленного здания «Нур Отан» в Алматы, ставшая одним из мемов январских беспорядков.

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