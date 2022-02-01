Сменился спикер парламента

Некоторые сейчас начинают предаваться ностальгии по советскому времени. Вот у нас в семье со вкусной и здоровой едой и в то время было относительно хорошо. За водкой на торжества приходилось стоять сумасшедшие очереди, но это было редко.

При этом жить было убийственно скучно, мне уже после второго курса КазГУ было ясно, как протечет вся моя последующая жизнь. Я бы писал бы кому-то кучу диссертаций и статей с моей фамилией где-то ближе концу. И, скорее всего, я бы постепенно спивался. С десятилетиями прибавлялось бы по десятке к месячному окладу либо плюнул бы на все это и пошел на лук, и к месячному доходу прибавились бы сотни. Но вот пришел ГОРБАЧЕВ, и стало весело, всегда что-нибудь происходило с нами, хотя водку и вино быстро запретили. После мне не было никогда спокойно, но и не было никогда смертельно скучно.

Вот и сейчас так. При позднем Елбасы мы повторяли как мантру "Хотите, чтоб было как в Кыргызстане, хотите, чтоб было как в Украине?". Собственно, с нами ничего и не происходило. При ТОКАЕВЕ все совсем по-другому. Люди у власти практически те же самые, по крайней мере так было до января, но что-то с нами постоянно происходило и происходит. Я знаю, что в Узбекистане, не говоря уже о Туркменистане, произносят теперь мантру "хотите, чтоб было как в Казахстане?". Возможно, эта мантра популярна теперь и в Таджикистане, и не исключаю, что даже в Кыргызстане.



В январе даже после подключения Интернета я не смотрю Netflix. Потому что все эти американские саги про вампиров, гангстерские блогбастеры, детективы, фильмы про шпионов, Sci-Fi, фэнтази не идут ни в какое сравнение с реальной жизнью. У нас еще Токаев такой рассказчик замечательный. Это не у как у САГИНТАЕВА "Я - герой" - и ни тебе внятного начала, ни интересной развязки. Поэтому, как только появилась петиция "Сагинтаева в отставку", я тут же ее подписал. Потому что у алматинцев не может быть такого смертельно скучного акима.