Ну если Едилов говорит...

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 01.02.2022 05:56:25
Бедненькая, никому-то она не нужна стала... поедет в домик Шерлока Холмса писать мемуары "как я всего сама своим умом достигла и как меня предали"...
Бедненькая, никому-то она не нужна стала... поедет в домик Шерлока Холмса писать мемуары "как я всего сама своим умом достигла и как меня предали"...
Домик-то, глядишь - конфискуют в пользу короны. Англичане насчет изъять чужое в свою пользу - непревзойденные мастера.
Домик-то, глядишь - конфискуют в пользу короны. Англичане насчет изъять чужое в свою пользу - непревзойденные мастера.
в англии она не может быть владельцем, а лишь арендатором. владелец либо монарх, либо лорды. таким образом наши честные миллиардеры дают взятку, либо показывают свою лояльность короне.
остоялось первое заседание рабочей группы по трансформации национальной палаты предпринимателей
По словам руководителя регионального совета палаты Алматы Максима БАРЫШЕВА, вопрос о продолжении работы НПП был на повестке дня съезда в регионе, передает Казинформ.
"Все проголосовали единогласно за оставление НПП и ее реформирование. Здесь я для придачи легитимизации и продолжения нашего сегодняшнего мероприятия предлагаю поставить такой же вопрос на голосование", - сказал он на онлайн-встрече.
Председатель Союза промышленников вторичной металлургии Владимир ДВОРЕЦКИЙ считает, раз такая тема поднимается, значит есть для этого основания. Поэтому необходимо провести всесторонний анализ.
Как отметил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай М ЫРЗАХМЕТОВ, решение о существовании палаты должен принять Съезд, как высший орган. По его данным, созыв Съезда планируется на вторую половину марта.
По словам руководителя регионального совета палаты Алматы Максима БАРЫШЕВА, вопрос о продолжении работы НПП был на повестке дня съезда в регионе, передает Казинформ.
"Все проголосовали единогласно за оставление НПП и ее реформирование. Здесь я для придачи легитимизации и продолжения нашего сегодняшнего мероприятия предлагаю поставить такой же вопрос на голосование", - сказал он на онлайн-встрече.
Председатель Союза промышленников вторичной металлургии Владимир ДВОРЕЦКИЙ считает, раз такая тема поднимается, значит есть для этого основания. Поэтому необходимо провести всесторонний анализ.
Как отметил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай М ЫРЗАХМЕТОВ, решение о существовании палаты должен принять Съезд, как высший орган. По его данным, созыв Съезда планируется на вторую половину марта.
Расформировать к чертовой матери! членские взносы отменить! СТ можем и через госорганы получать
Глава государства полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.
Он привел пример, как за два года «КазАвтоЖол» провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности.
«При этом в стране есть более 2 тыс аккредитованных организаций и 6 тыс аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня», ― сообщил президент.
Он привел пример, как за два года «КазАвтоЖол» провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности.
«При этом в стране есть более 2 тыс аккредитованных организаций и 6 тыс аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня», ― сообщил президент.
Quote:
Аскар Муратулы покинул пост главы национальной компании «КазАвтоЖол»