Ну если Едилов говорит...

Бедненькая, никому-то она не нужна стала... поедет в домик Шерлока Холмса писать мемуары "как я всего сама своим умом достигла и как меня предали"...

остоялось первое заседание рабочей группы по трансформации национальной палаты предпринимателей

По словам руководителя регионального совета палаты Алматы Максима БАРЫШЕВА, вопрос о продолжении работы НПП был на повестке дня съезда в регионе, передает Казинформ.



"Все проголосовали единогласно за оставление НПП и ее реформирование. Здесь я для придачи легитимизации и продолжения нашего сегодняшнего мероприятия предлагаю поставить такой же вопрос на голосование", - сказал он на онлайн-встрече.



Председатель Союза промышленников вторичной металлургии Владимир ДВОРЕЦКИЙ считает, раз такая тема поднимается, значит есть для этого основания. Поэтому необходимо провести всесторонний анализ.



Как отметил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай М ЫРЗАХМЕТОВ, решение о существовании палаты должен принять Съезд, как высший орган. По его данным, созыв Съезда планируется на вторую половину марта.