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Политика
Ну если Едилов говорит...
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danilov 01 Февраля 2022 в 10:57:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 01.02.2022 в 11:46:07   # 789981
Так её же с полит совета убрали. Врятли она теперь появится.
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  GoodZone 01.02.2022 в 11:56:25   # 789982
Бедненькая, никому-то она не нужна стала... поедет в домик Шерлока Холмса писать мемуары "как я всего сама своим умом достигла и как меня предали"...
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  stsika 01.02.2022 в 12:08:10   # 789985
"Без содержания" повеселило.
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  Walter 01.02.2022 в 12:41:55   # 789987
Выписку с медкарты опубликуйте тогда . Постоянная недоговоренность. Заехали уже.
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  Hairless 01.02.2022 в 14:02:35   # 789995
Цитата: GoodZone от 01.02.2022 05:56:25
Бедненькая, никому-то она не нужна стала... поедет в домик Шерлока Холмса писать мемуары "как я всего сама своим умом достигла и как меня предали"...

Домик-то, глядишь - конфискуют в пользу короны. Англичане насчет изъять чужое в свою пользу - непревзойденные мастера.
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  troll 01.02.2022 в 15:34:58   # 789998
Quote:
Домик-то, глядишь - конфискуют в пользу короны. Англичане насчет изъять чужое в свою пользу - непревзойденные мастера.

в англии она не может быть владельцем, а лишь арендатором. владелец либо монарх, либо лорды. таким образом наши честные миллиардеры дают взятку, либо показывают свою лояльность короне.
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  Dimmon 01.02.2022 в 15:36:15   # 789999
Quote:
остоялось первое заседание рабочей группы по трансформации национальной палаты предпринимателей
По словам руководителя регионального совета палаты Алматы Максима БАРЫШЕВА, вопрос о продолжении работы НПП был на повестке дня съезда в регионе, передает Казинформ.

"Все проголосовали единогласно за оставление НПП и ее реформирование. Здесь я для придачи легитимизации и продолжения нашего сегодняшнего мероприятия предлагаю поставить такой же вопрос на голосование", - сказал он на онлайн-встрече.

Председатель Союза промышленников вторичной металлургии Владимир ДВОРЕЦКИЙ считает, раз такая тема поднимается, значит есть для этого основания. Поэтому необходимо провести всесторонний анализ.

Как отметил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай М ЫРЗАХМЕТОВ, решение о существовании палаты должен принять Съезд, как высший орган. По его данным, созыв Съезда планируется на вторую половину марта.


Расформировать к чертовой матери! членские взносы отменить! СТ можем и через госорганы получать
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  Dimmon 01.02.2022 в 16:29:37   # 790000
Quote:
Глава государства полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.

Он привел пример, как за два года «КазАвтоЖол» провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности.

«При этом в стране есть более 2 тыс аккредитованных организаций и 6 тыс аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня», ― сообщил президент.


Quote:
Аскар Муратулы покинул пост главы национальной компании «КазАвтоЖол»
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