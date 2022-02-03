Новый председатель НацБанка

Комментарии, по рейтингу, по дате
Пять причин отставки Нурлана Нигматулина
https://www.exclusive.kz/expertiza/politika/127569/
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К концу прошлого года в Нур-Султане начал циркулировать слух о том, что началась подготовка к досрочным выборам Президента. И вероятным кандидатом на этот пост называли имя спикера Мажилиса Нигматулина, обладающего огромными президентскими амбициями. Даже ходили разговоры о том, что он начал продумывать стратегию и тактику своей будущей избирательной кампании, сформировал своеобразный штаб.
Среди тех, кто готов был оказать ему финансовую и административную помощь, упоминались имена олигарха Владимира Кима, первого заместителя Управления делами Президента Абая Бисембаева, известного политика Таира Мансурова, акимов областей Архимеда Мухамбетова, Кумара Аксакалова, Данияра Ахметова, Умирзака Шукеева и даже Имангали Тасмагамбетова и др.
Среди тех, кто готов был оказать ему финансовую и административную помощь, упоминались имена олигарха Владимира Кима, первого заместителя Управления делами Президента Абая Бисембаева, известного политика Таира Мансурова, акимов областей Архимеда Мухамбетова, Кумара Аксакалова, Данияра Ахметова, Умирзака Шукеева и даже Имангали Тасмагамбетова и др.
С 1 февраля 2022 года ТОО «Инстант Пейментс», которое принадлежит Алие Назарбаевой, отказалось от повышения комиссии на электронные ж/д билет для компаний-агрегаторов после публикации Orda.kz.
Источник Orda.kz рассказал, что компаниям-агрегаторам по продаже электронных ж/д билетов пришло официальное письмо от Instant Payments, в котором компания решила не повышать комиссию до 67 тенге. Она осталась прежней – 44,8 т
Источник Orda.kz рассказал, что компаниям-агрегаторам по продаже электронных ж/д билетов пришло официальное письмо от Instant Payments, в котором компания решила не повышать комиссию до 67 тенге. Она осталась прежней – 44,8 т
https://orda.kz/mladshaja-doch-nazarbaeva-otkazalas-ot-povyshenija-komissii-na-zh-d-bilety/
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Instant Payments получает от продажи электронных билетов около 300 до 500 млн тенге в год.
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экс-председатель правления
АО «НАК «Казатомпром»
АО «НАК «Казатомпром»
Если он повысит ВВП так же как и добычу урана то было бы круто