Новый председатель НацБанка

К концу прошлого года в Нур-Султане начал циркулировать слух о том, что началась подготовка к досрочным выборам Президента. И вероятным кандидатом на этот пост называли имя спикера Мажилиса Нигматулина, обладающего огромными президентскими амбициями. Даже ходили разговоры о том, что он начал продумывать стратегию и тактику своей будущей избирательной кампании, сформировал своеобразный штаб. Среди тех, кто готов был оказать ему финансовую и административную помощь, упоминались имена олигарха Владимира Кима, первого заместителя Управления делами Президента Абая Бисембаева, известного политика Таира Мансурова, акимов областей Архимеда Мухамбетова, Кумара Аксакалова, Данияра Ахметова, Умирзака Шукеева и даже Имангали Тасмагамбетова и др.

С 1 февраля 2022 года ТОО «Инстант Пейментс», которое принадлежит Алие Назарбаевой, отказалось от повышения комиссии на электронные ж/д билет для компаний-агрегаторов после публикации Orda.kz.



Источник Orda.kz рассказал, что компаниям-агрегаторам по продаже электронных ж/д билетов пришло официальное письмо от Instant Payments, в котором компания решила не повышать комиссию до 67 тенге. Она осталась прежней – 44,8 т

Instant Payments получает от продажи электронных билетов около 300 до 500 млн тенге в год.