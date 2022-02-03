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Политика
Администрация Байдена пообещала содействовать реформам в Казахстане
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danilov 04 Февраля 2022 в 12:27:54
«Посол РК в США Ержан Ашикбаев провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд. Американские дипломаты подчеркнули поддержку курсу политических и социально-экономических реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, включая первоочередное решение вопросов социально-экономического неравенства, борьбы с коррупцией, а также приветствовали принимаемые казахстанскими властями меры по обеспечению прозрачного и тщательного расследования январских трагических событий», - говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, «выразив признательность американским партнерам за поддержку конституционных институтов, казахстанский дипломат подчеркнул, что правительство РК предпринимает всесторонние меры для конструктивного диалога с гражданским обществом и международными партнерами, чтобы гарантировать беспристрастность расследования, верховенство закона и обеспечение прав человека».

«Помощник госсекретаря Д. Лу, в свою очередь, отметил приверженность администрации президента Дж. Байдена дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и подчеркнул намерение США оказать практическое содействие в реализации намеченных реформ», - уточнили в МИДе.
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