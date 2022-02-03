Администрация Байдена пообещала содействовать реформам в Казахстане

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danilov 04 Февраля 2022 в 12:27:54
Как отмечается, «выразив признательность американским партнерам за поддержку конституционных институтов, казахстанский дипломат подчеркнул, что правительство РК предпринимает всесторонние меры для конструктивного диалога с гражданским обществом и международными партнерами, чтобы гарантировать беспристрастность расследования, верховенство закона и обеспечение прав человека».
«Помощник госсекретаря Д. Лу, в свою очередь, отметил приверженность администрации президента Дж. Байдена дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и подчеркнул намерение США оказать практическое содействие в реализации намеченных реформ», - уточнили в МИДе.
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