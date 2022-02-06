Путин и Си в совместном заявлении

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Февраля 2022 в 19:43:09
2. Констатация осложнения ситуации в сфере международной и региональной безопасности, Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества.
3. Путин и Си призвали укреплять диалог, мир, доверие , равенство, права народов на самостоятельный выбор пути, суверенитет, и подчеркнули центральную роль ООН, его Совбеза и международного права.
4. Путин и Си отказали Западу в их приватизации права на демократию. Цитата: "Демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств.....Демократия не строится по трафаретам. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа."
5. Путин и Си назвали Россию и Китай странами с глубокими историческими традициями демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития и наши народы с уважением относятся к демократическому устройству и традициям других стран.
6. Путин и Си осудили попытки отдельных государств навязывать другим странам свои «демократические стандарты», присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии и назвали подобные попытки выступать в роли гегемона серьёзной угрозой миру.
7. Защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Путин и Си осудили попытки провоцировать раскол и конфронтацию в мире с помощью таких инструментов.
8. Путин и Си подчеркнули, что все государства должны иметь равный доступ к праву на развитие. Развитие – это ключевой фактор в достижении благосостояния народов.
9. Путин и Си объявили о сопряжении развития ЕАС и инициативы "Один пояс - один путь", с целью повысить уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами. То есть, получается, что Путин определил Россию, как лидера Евразии, а Си - Китай, как лидера АТР. И речь идёт о повышении взаимосвязанности этих двух больших суперрегионов. То есть, де факто речь идёт о повышении глобальной роли ШОС, нацеленность на параллельное и скоординированное формирование Большого Евразийского партнерства
10. Путин и Си договорились о совместном развитии Арктики
11. Российская Сторона подтверждает готовность продолжить работу по выдвинутой Китайской Стороной «Инициативе в области глобального развития», включая участие в мероприятиях по линии «Группы друзей в поддержку инициативы в области глобального развития на площадке ООН». Путин и Си подчеркнули, что призывают мир решать такие проблемы, как: снижение уровня бедности, продовольственная безопасность, борьба с эпидемиями и вакцины, финансирование развития, изменение климата, устойчивое развитие,
12. Путин и Си предложили обеспечить равные возможности для научно-технического развития в мире, устойчивости транспортного развития, борьбу с изменениями климата, глобальное управление в сфере сохранения биологического разнообразия,
13. Путин и Си подчеркнули, что страны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины
14. Путин и Си выступили против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции, которая лежит в научной плоскости.
15. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств.
16. Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов.
17. Путин подтвердил приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.
18. Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
19. Стороны осуждают терроризм в любых его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального антитеррористического фронта при центральной роли ООН. Стороны выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов.
20. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран. Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей.
21. Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание.
22. Стороны приветствуют принятое Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета «холодной войны» и «игр с нулевой суммой».
23. Стороны подтверждают, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем системы международного разоружения и ядерного нераспространения
24. Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) «трехстороннего партнерства в сфере безопасности»
25. Глубокую озабоченность Сторон вызывают планы Японии осуществить сброс в океан радиоактивной воды с аварийной атомной станции «Фукусима».
26. Стороны считают, что выход США из Договора о ликвидации РСМД и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности
27. Китайская Сторона поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.
28. Россия и Китай осудили денонсацию США договоров о сокращении вооружений, осудили планы США по развёртыванию глобальной противоракетной обороны, и выступили против гонки вооружений в космосе, и выступили в поддержку конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, и выразили обеспокоенность несоблюдением Западом положений этой конвенции.
29. Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия. Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство – участник Конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия.
30.Стороны подчеркивают, что утвержденные Уставом ООН принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета и основных прав и свобод человека, невмешательства во внутренние дела других государств применимы к информационному пространству.
31. Стороны поддерживают курс на интернационализацию управления сетью «Интернет», выступают за равные права на управление ею, считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов сети «Интернет».
32. Китайская Сторона отмечает позитивное значение усилий Российской Стороны по формированию справедливой многополярной системы международных отношений.
33. Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок.
34. Стороны выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.
35. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных.
36. Стороны подтвердили намерение наращивать внешнеполитическую координацию.
37. Стороны выступают в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).
38. Стороны выступают в поддержку G20 как важной диалоговой площадки для обсуждения вопросов международного экономического сотрудничества и мер антикризисного реагирования.
39. Стороны поддерживают углубление стратегического партнерства в рамках БРИКС. Стороны стремятся к дальнейшему укреплению формата «БРИКС плюс»/«аутрич»
40. Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка.
41. Россия и Китай будут продолжать работу по укреплению роли АТЭС
42. Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках формата «Россия – Индия – Китай»
Комментарии, по рейтингу, по дате