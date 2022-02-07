Снова меняют

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danilov 07 Февраля 2022 в 18:09:46
В частности, речь идет об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и АНК.
Кроме того, отменена норма Конституционного закона «О Первом Президенте РК-Елбасы», предусматривающая согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Елбасы.
В целом закон вносит поправки в конституционные законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК»
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