 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Снова меняют
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Февраля 2022 в 18:09:46
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК».

В частности, речь идет об отмене пожизненного председательства Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и АНК.

Кроме того, отменена норма Конституционного закона «О Первом Президенте РК-Елбасы», предусматривающая согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Елбасы.

В целом закон вносит поправки в конституционные законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 07.02.2022 в 21:04:55   # 790323
Интересно. А пункт о неприкосновенности первого президента и его банды как то изменят?
поощрить (2) | покарать
  Skype 07.02.2022 в 21:56:26   # 790325
Конституция не Ваша личная книга, это 1 закон страны, и менять ее можно с согласия народа или депутатов, которых выбрал народ, а не назначил очередной управляющий
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь