Токаев представит новый пакет политреформ в середине марта

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danilov 07 Февраля 2022 в 20:01:18
«Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим Глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации», - написал Уали.
В «обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества», сообщил он.
Выступая в январе в мажилисе, Токаев анонсировал подготовку пакета новых политических реформ и обещал представить его в ходе послания народу, которое он делает на открытии парламентской сессии в сентябре.
После январских событий и он сам и другие представители власти неоднократно заявляли о приверженности курсу реформ.
https://vlast.kz/novosti/48542-tokaev-predstavit-novyj-paket-politreform-v-seredine-marta.html
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