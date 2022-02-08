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Политика
Токаев поручил выяснить правду о сборке авто в Казахстане
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danilov 08 Февраля 2022 в 15:00:03
Еще один актуальный вопрос. В соцсетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских автомобилей приходит практически в готовом виде, как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличений. Причем цель такого преувеличения непонятна. Во всяком случае, надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого следует принять меры.

При этом глава государства напомнил, что в настоящее время принято решение по утильсбору – все средства от него будут поступать государству.

Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает этот вопрос. Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен, но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импорта автохлама. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаем соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад правительства показывает, что оно находится на правильном пути.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 08.02.2022 в 15:14:56   # 790359
http://titus.kz/?previd=116218#790180
не благодарите
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  Dimmon 08.02.2022 в 15:17:53   # 790360
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  Dimmon 08.02.2022 в 15:20:06   # 790361
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  Samborz 08.02.2022 в 21:37:21   # 790379
Санжару надо баллотироваться, достойный кандидат.
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  Dragon 08.02.2022 в 22:32:03   # 790381
Блеать!!!
Это типа мебель не знал о нашем "автопроме" которые занимаются закручиванием гаек только?!
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  Skype 08.02.2022 в 22:52:30   # 790382
Попав в струю, он в полете переобуется. Или его выкинут из стаи.

Не мы такие, жизнь такая ))(((
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  старик 08.02.2022 в 23:36:45   # 790387
Ну молодец Санжар!
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