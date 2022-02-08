Токаев поручил выяснить правду о сборке авто в Казахстане

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danilov 08 Февраля 2022 в 15:00:03
При этом глава государства напомнил, что в настоящее время принято решение по утильсбору – все средства от него будут поступать государству.
Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает этот вопрос. Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен, но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импорта автохлама. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаем соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад правительства показывает, что оно находится на правильном пути.
Комментарии, по рейтингу, по дате
не благодарите
Это типа мебель не знал о нашем "автопроме" которые занимаются закручиванием гаек только?!
Не мы такие, жизнь такая ))(((