Президент Казахстана поручил освободить малый бизнес от обязательных членских взносов НПП «Атамекен»

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danilov 08 Февраля 2022 в 15:06:48
Речь о комиссиях, тарифах различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов. Но вопрос – кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому – принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, в принятии которых госорганы руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества. Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний.
Глава государства поручил правительству обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления.
Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
взносы должны быть добровольными! либо в виде оплаты за услуги (в разумных пределах)