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Политика
Президент Казахстана поручил освободить малый бизнес от обязательных членских взносов НПП «Атамекен»
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danilov 08 Февраля 2022 в 15:06:48
При реформировании НПП «Атамекен» следует сфокусировать ее функционал на защите малого бизнеса, при этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов, поручил на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Речь о комиссиях, тарифах различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов. Но вопрос – кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому – принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, в принятии которых госорганы руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества. Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний.

Глава государства поручил правительству обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления.

Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 08.02.2022 в 15:11:24   # 790358
почему только малый? почему эти взносы не включены в список платежей налогового кодекса? НПП Атакекен это по сути такой же самрук казына, тысячи байских детей жирующих на шее у бизнеса
взносы должны быть добровольными! либо в виде оплаты за услуги (в разумных пределах)
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  старик 08.02.2022 в 23:30:47   # 790386
Dimmon ну хоть что то делает. Наверное пока не может срубить головы гидры.
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