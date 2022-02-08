 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Токаев: Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Февраля 2022 в 15:10:39
Необходимо увеличить доходы населения и сократить разрыв между доходами людей. Доходы – это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счёт улучшения экономики, а социальных трансфертов.

Не мало людей, которые живут только за счёт социальных пособий и пенсии.

За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилось с 80% до 67%. А социальные трансферты выросла с 17% до 29%. Из этого выходит, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета.

Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных. На сегодня доходы около 1 млн человек не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет.

Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 08.02.2022 в 18:00:04   # 790366
Quote:
Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных.


Благодаря мудрой политике еблана и его мебеля
поощрить (1) | покарать
  старик 08.02.2022 в 23:29:26   # 790385
Quote:
Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия.
Ну наконец то заявлено на высоком уровне!
поощрить | покарать
  Dragon 09.02.2022 в 00:26:28   # 790393
Так до него 30 лет один тоже пиздел заявлял на ещё высоком уровне
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь