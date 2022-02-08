Токаев: Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных.
danilov 08 Февраля 2022 в 15:10:39
Необходимо увеличить доходы населения и сократить разрыв между доходами людей. Доходы – это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счёт улучшения экономики, а социальных трансфертов.
Не мало людей, которые живут только за счёт социальных пособий и пенсии.
За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилось с 80% до 67%. А социальные трансферты выросла с 17% до 29%. Из этого выходит, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета.
Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных. На сегодня доходы около 1 млн человек не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет.
Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия.