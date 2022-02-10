Какие документы подписали в Москве президенты двух стран

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danilov 11 Февраля 2022 в 00:07:44
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан.
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
5. Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан тeмip жолы» и АО «Трансмашхолдинг».
6. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана».
7. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Российская Федерация).
8. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
9. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-техническим институт».
10. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Российская Федерация).
11. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».
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