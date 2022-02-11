 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Размер имеет значение
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Февраля 2022 в 19:05:21

1200x800
( 251.61Кб)

1180x730
( 856.37Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 11.02.2022 в 20:40:09   # 790514
Пишут Макрон отказался сдавать пцр перед встречей
поощрить (2) | покарать
  старик 11.02.2022 в 23:05:17   # 790533
Quote:
Пишут Макрон отказался сдавать пцр перед встречей
Ну и надо было вынести в зал прозрачную капсулу и посадить его туда.
поощрить | покарать
  Samborz 11.02.2022 в 23:15:39   # 790538
В презерватив этого Омикрона.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь