Размер имеет значение

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danilov 11 Февраля 2022 в 19:05:21
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Dimmon
11.02.2022 в 20:40:09
# 790514
Пишут Макрон отказался сдавать пцр перед встречей
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старик
11.02.2022 в 23:05:17
# 790533
Quote:
Пишут Макрон отказался сдавать пцр перед встречей
Ну и надо было вынести в зал прозрачную капсулу и посадить его туда.
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Samborz
11.02.2022 в 23:15:39
# 790538
В презерватив этого Омикрона.
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