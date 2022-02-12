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Политика
Гурбангулы Бердымухамедов объявил о том, что покидает пост Президента Туркменистана
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danilov 12 Февраля 2022 в 17:54:50
Гурбангулы Бердымухамедов объявил о том, что принял «непростое решение о себе и готов открыть дорогу молодым».



"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк Маслахаты намерен далее направить в эту область", – сказал он.

Что это значит? Он покидает пост Президента страны.

По предположениям многих, Бердымухамедов попытается передать власть своему сыну Сердару, которому как раз в сентябре исполнилось 40 лет. Это минимальный возраст для выдвижения кандидатом в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся уже 12 марта.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 12.02.2022 в 19:18:08   # 790565
Диктаторы совершенствуются
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  Walter 12.02.2022 в 20:06:35   # 790566
Ну а че нормально. Сыну же.
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  htmaker 12.02.2022 в 21:07:46   # 790567
Быстро учится
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  NBE 12.02.2022 в 21:12:16   # 790569
Нам повезло, у нас только дочери.
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