Гурбангулы Бердымухамедов объявил о том, что покидает пост Президента Туркменистана

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danilov 12 Февраля 2022 в 17:54:50
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"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк Маслахаты намерен далее направить в эту область", – сказал он.
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Что это значит? Он покидает пост Президента страны.
По предположениям многих, Бердымухамедов попытается передать власть своему сыну Сердару, которому как раз в сентябре исполнилось 40 лет. Это минимальный возраст для выдвижения кандидатом в президенты.
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Досрочные выборы главы государства состоятся уже 12 марта.
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