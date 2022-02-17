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Политика
Санжар Бокаев заявил о намерении создать политическую партию
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danilov 17 Февраля 2022 в 09:52:15
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Dimmon
17.02.2022 в 11:15:07
# 790884
поддерживаю, сложно чего то добиться в одиночку
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alpha_portal
17.02.2022 в 11:18:50
# 790885
Молодец. А может и вступим если будет интересно
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Walter
17.02.2022 в 11:49:36
# 790887
Я обязательно вступлю
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