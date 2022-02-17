 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Санжар Бокаев заявил о намерении создать политическую партию
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Февраля 2022 в 09:52:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 17.02.2022 в 11:15:07   # 790884
поддерживаю, сложно чего то добиться в одиночку
поощрить | покарать
  alpha_portal 17.02.2022 в 11:18:50   # 790885
Молодец. А может и вступим если будет интересно
поощрить | покарать
  Walter 17.02.2022 в 11:49:36   # 790887
Я обязательно вступлю
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь