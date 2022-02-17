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Политика
NAMYS – название партии, о создании которой объявил Санжар Бокаев
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danilov 17 Февраля 2022 в 12:09:41
«Намыс» – цифровая политическая партия, главной движущей силой которой является современная и продвинутая казахстанская молодежь»

«Главной ценностью партии является человек. Миссия - создание государства людей. Цель - совершенно новый Казахстан, где будет справедливость, где будут править честные и порядочные люди», - сказал Бокаев на пресс-конференции в среду.

Коррупцию можно полностью победить в Казахстане за три года, нужна лишь политическая воля.

Уже в ближайшие дни мы подадим документы в ЦИК и начнем процедуру регистрации согласно законодательству РК. Через два месяца мы предоставим мобильное приложение партии, поскольку партия «Намыс» – это цифровая платформа.

Первым делом, придя в парламент, наша партия откажется от бюджетного финансирования.

Quote:
Программа партии NAMYS:

1. Создать честную, независимую и справедливую судебную систему. Одновременно провести реформы в правоохранительной системе и обороне. Без этого невозможен новый общественный договор и справедливое общество;

2. Объявить коррупции бескомпромиссную войну. Создать независимую и умную антикоррупционную службу. Вернуть стране все зарубежные активы, которые были приобретены на деньги народа;

3. Культурная революция, как фактор развития молодежи, государства и общества;

4. Полная политическая трансформация:
- создать честную и независимую избирательную систему
- зарегистрировать новые партии
- вернуть право самовыдвижения
- провести выборы в парламент
- выборность акимов всех городов;

5. Сократить госаппарат с одновременным повышением его эффективности. Полностью изменить кадровую политику в системе госуправления;

6. Дать обществу качественное образование и достойную медицину;

7. Заводы для молодежи.


Бокаев на вопрос о том, является ли он очередным проектом власти: Мы перестали всем верить. Кто бы не появился, он плохой. За счет работы на госслужбе я набрался опыта, и знаю, как работают механизмы государства, как оно работает, изнутри. Это важно знать, чтобы что-то изменить. Я не жалею, что работал под руководством ряда высокопоставленных лиц. Я тоже верил "Нур Отану". В 2012 году я поверил Назарбаеву и пришел на госслужбу, но в 2015 году, увидев, как он "набрал" 98% на выборах, у меня возникли сомнения и я ушел.

Бокаев уверен, что при попытке регистрации партии "Намыс" будут вставлять палки в колеса, и пообещал, что каждый его шаг будет сюрпризом для власти: "Это будет новая насыщенная политическая жизнь"

жар Бокаев не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента Казахстана ("Но время покажет, пока об этом говорить еще рано")

Бокаев о том, за счет чего будет существовать партия "Намыс", если откажется от бюджетного финансирования: 100 тенге в месяц (в качестве членского взноса - КазТАГ) не такая большая плата для тех, кто нас поддерживают, но пока я буду финансировать ее один. Мне предлагают деньги, но я принципиально их не беру.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 17.02.2022 в 12:21:46   # 790892
Ой как тяжело будет жить по другому. Никто потому что не умеет по другому. Не увидел ничего нового если честно в программе. Поживем увидим конечно, но верится с трудом.
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  vvka 17.02.2022 в 13:33:42   # 790895
Я вступлю в эту партию. Буду агитировать всех своих друзей и знакомых. Могу сделать сайт на общественных началах для партии. Ибо смердящие нафталином нынешние правители кроме как п@здеть и пизд@ть ничего не умеют. Шариковы и Швондеры, пролетарии, которые умеют только ломать.
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  Dimmon 17.02.2022 в 13:35:04   # 790896
еще один тест / лакмусовая бумажка для Токаева и К, зарегистрирует или нет?
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  Dimmon 17.02.2022 в 13:36:09   # 790897
Весь мир неравный мы изменим
Кардинально, а затем
Мы новый мир построим
В котором вольно дышит человек

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  Маке0912 17.02.2022 в 14:00:36   # 790899
Пусть дерзает. Он многое не исправит. Ну хоть что то новое.
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  walker 17.02.2022 в 14:57:47   # 790902
Я тоже готов вступить.
А фразы типа "верится с трудом", "многое не исправит" это выученная беспомощность, есть такое понятие в психологии.
Все кто учился в советской школе наверняка помнят сказку-притчу про двух лягушек, попавших в кувшин со сметаной.
Можно сложить лапки осознав безысходность и утонуть, а можно активно двигаясь изменить агрегатное состояние среды и остаться в живых.
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  332-712 17.02.2022 в 15:06:46   # 790903
Цитата: vvka от 17.02.2022 07:33:42
Я вступлю в эту партию. Буду агитировать всех своих друзей и знакомых. Могу сделать сайт на общественных началах для партии. Ибо смердящие нафталином нынешние правители кроме как п@здеть и пизд@ть ничего не умеют. Шариковы и Швондеры, пролетарии, которые умеют только ломать.


Шариков - представитель, так сказать, богемы, шоу-бизнеса. Он в кабаках на балалайке играл.
А Швондер - типичный мелкий чиновник-исполнитель.
Никакие они не пролетарии...
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  GoodZone 17.02.2022 в 15:17:29   # 790904
walker 17.02.2022 в 14:57:47 # 790902
А что для этого обязательно вступать в партию? Без нее никак не "изменить агрегатное состояние среды и остаться в живых"? Столько партий с правильными лозунгами и кривыми делами... не хочется быть статистом в их играх.
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  jumanjiqz 17.02.2022 в 16:06:01   # 790908
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  walker 17.02.2022 в 17:09:44   # 790914
GoodZone 17.02.2022 в 15:17:29 # 790904
Я выразил готовность вступить в партию. Потому что знаю, что сообщество, объединенное общей идеей, единомышленники могут добиться большего, чем каждый по отдельности. Знаете ли, человек - существо социальное.
Вы, как тот премудрый пескарь заранее определили, что это будет партия с правильными лозунгами и кривыми делами. Не становитесь статистом в чужих играх. Оставайтесь храбрым "интернет-военом" - индивидуалом. И, главное, премудрым.
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  Dimmon 17.02.2022 в 17:18:21   # 790915
Quote:
Столько партий с правильными лозунгами и кривыми делами... не хочется быть статистом в их играх.


благодаря нашей всеобщей инертности в Кз появился Шал I и его клан
не ошибается то кто ничего не делает
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