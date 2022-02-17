NAMYS – название партии, о создании которой объявил Санжар Бокаев

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danilov 17 Февраля 2022 в 12:09:41
«Главной ценностью партии является человек. Миссия - создание государства людей. Цель - совершенно новый Казахстан, где будет справедливость, где будут править честные и порядочные люди», - сказал Бокаев на пресс-конференции в среду.
Коррупцию можно полностью победить в Казахстане за три года, нужна лишь политическая воля.
Уже в ближайшие дни мы подадим документы в ЦИК и начнем процедуру регистрации согласно законодательству РК. Через два месяца мы предоставим мобильное приложение партии, поскольку партия «Намыс» – это цифровая платформа.
Первым делом, придя в парламент, наша партия откажется от бюджетного финансирования.
Quote:
Программа партии NAMYS:
1. Создать честную, независимую и справедливую судебную систему. Одновременно провести реформы в правоохранительной системе и обороне. Без этого невозможен новый общественный договор и справедливое общество;
2. Объявить коррупции бескомпромиссную войну. Создать независимую и умную антикоррупционную службу. Вернуть стране все зарубежные активы, которые были приобретены на деньги народа;
3. Культурная революция, как фактор развития молодежи, государства и общества;
4. Полная политическая трансформация:
- создать честную и независимую избирательную систему
- зарегистрировать новые партии
- вернуть право самовыдвижения
- провести выборы в парламент
- выборность акимов всех городов;
5. Сократить госаппарат с одновременным повышением его эффективности. Полностью изменить кадровую политику в системе госуправления;
6. Дать обществу качественное образование и достойную медицину;
7. Заводы для молодежи.
1. Создать честную, независимую и справедливую судебную систему. Одновременно провести реформы в правоохранительной системе и обороне. Без этого невозможен новый общественный договор и справедливое общество;
2. Объявить коррупции бескомпромиссную войну. Создать независимую и умную антикоррупционную службу. Вернуть стране все зарубежные активы, которые были приобретены на деньги народа;
3. Культурная революция, как фактор развития молодежи, государства и общества;
4. Полная политическая трансформация:
- создать честную и независимую избирательную систему
- зарегистрировать новые партии
- вернуть право самовыдвижения
- провести выборы в парламент
- выборность акимов всех городов;
5. Сократить госаппарат с одновременным повышением его эффективности. Полностью изменить кадровую политику в системе госуправления;
6. Дать обществу качественное образование и достойную медицину;
7. Заводы для молодежи.
Бокаев на вопрос о том, является ли он очередным проектом власти: Мы перестали всем верить. Кто бы не появился, он плохой. За счет работы на госслужбе я набрался опыта, и знаю, как работают механизмы государства, как оно работает, изнутри. Это важно знать, чтобы что-то изменить. Я не жалею, что работал под руководством ряда высокопоставленных лиц. Я тоже верил "Нур Отану". В 2012 году я поверил Назарбаеву и пришел на госслужбу, но в 2015 году, увидев, как он "набрал" 98% на выборах, у меня возникли сомнения и я ушел.
Бокаев уверен, что при попытке регистрации партии "Намыс" будут вставлять палки в колеса, и пообещал, что каждый его шаг будет сюрпризом для власти: "Это будет новая насыщенная политическая жизнь"
жар Бокаев не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента Казахстана ("Но время покажет, пока об этом говорить еще рано")
Бокаев о том, за счет чего будет существовать партия "Намыс", если откажется от бюджетного финансирования: 100 тенге в месяц (в качестве членского взноса - КазТАГ) не такая большая плата для тех, кто нас поддерживают, но пока я буду финансировать ее один. Мне предлагают деньги, но я принципиально их не беру.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 17.02.2022 в 12:21:46 # 790892
Кардинально, а затем
Мы новый мир построим
В котором вольно дышит человек
А фразы типа "верится с трудом", "многое не исправит" это выученная беспомощность, есть такое понятие в психологии.
Все кто учился в советской школе наверняка помнят сказку-притчу про двух лягушек, попавших в кувшин со сметаной.
Можно сложить лапки осознав безысходность и утонуть, а можно активно двигаясь изменить агрегатное состояние среды и остаться в живых.
Цитата: vvka от 17.02.2022 07:33:42
Я вступлю в эту партию. Буду агитировать всех своих друзей и знакомых. Могу сделать сайт на общественных началах для партии. Ибо смердящие нафталином нынешние правители кроме как п@здеть и пизд@ть ничего не умеют. Шариковы и Швондеры, пролетарии, которые умеют только ломать.
Я вступлю в эту партию. Буду агитировать всех своих друзей и знакомых. Могу сделать сайт на общественных началах для партии. Ибо смердящие нафталином нынешние правители кроме как п@здеть и пизд@ть ничего не умеют. Шариковы и Швондеры, пролетарии, которые умеют только ломать.
Шариков - представитель, так сказать, богемы, шоу-бизнеса. Он в кабаках на балалайке играл.
А Швондер - типичный мелкий чиновник-исполнитель.
Никакие они не пролетарии...
А что для этого обязательно вступать в партию? Без нее никак не "изменить агрегатное состояние среды и остаться в живых"? Столько партий с правильными лозунгами и кривыми делами... не хочется быть статистом в их играх.
Я выразил готовность вступить в партию. Потому что знаю, что сообщество, объединенное общей идеей, единомышленники могут добиться большего, чем каждый по отдельности. Знаете ли, человек - существо социальное.
Вы, как тот премудрый пескарь заранее определили, что это будет партия с правильными лозунгами и кривыми делами. Не становитесь статистом в чужих играх. Оставайтесь храбрым "интернет-военом" - индивидуалом. И, главное, премудрым.
Столько партий с правильными лозунгами и кривыми делами... не хочется быть статистом в их играх.
благодаря нашей всеобщей инертности в Кз появился Шал I и его клан
не ошибается то кто ничего не делает