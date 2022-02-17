NAMYS – название партии, о создании которой объявил Санжар Бокаев

Программа партии NAMYS:



1. Создать честную, независимую и справедливую судебную систему. Одновременно провести реформы в правоохранительной системе и обороне. Без этого невозможен новый общественный договор и справедливое общество;



2. Объявить коррупции бескомпромиссную войну. Создать независимую и умную антикоррупционную службу. Вернуть стране все зарубежные активы, которые были приобретены на деньги народа;



3. Культурная революция, как фактор развития молодежи, государства и общества;



4. Полная политическая трансформация:

- создать честную и независимую избирательную систему

- зарегистрировать новые партии

- вернуть право самовыдвижения

- провести выборы в парламент

- выборность акимов всех городов;



5. Сократить госаппарат с одновременным повышением его эффективности. Полностью изменить кадровую политику в системе госуправления;



6. Дать обществу качественное образование и достойную медицину;



7. Заводы для молодежи.