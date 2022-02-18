Парламент Казахстана ратифицировал договор с Россией о военном сотрудничестве
danilov 18 Февраля 2022 в 14:30:39
НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг ратифицировал договор с Россией о военном сотрудничестве. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.
Документ подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года. С его принятием утратит силу действующее соглашение между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года.
"Целью договора является осуществление и развитие военного сотрудничества между Казахстаном и Россией по таким направлениям, как совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативная и боевая подготовка, военное образование и наука, миротворческая деятельность и другие", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.
Реализацию договора планируется осуществлять в соответствии с программой стратегического партнерства в военной области на трехлетний период, которая включает цели и задачи военного сотрудничества, направления военного сотрудничества, форму их реализации и сроки выполнения. В интересах расширения и дальнейшего углубления военного сотрудничества будет использоваться механизм взаимодействия по координации оборонной политики сторон в форме консультаций под руководством заместителей руководителей оборонных ведомств двух стран, отвечающих за международное военное сотрудничество.
Протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС
Сенат Казахстана также ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка (ОЭР) объединения.
Протокол был подписан в Нур-Султане 29 мая 2019 года. Его целью является создание ОЭР ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, а также других субъектов ОЭР.
"Протокол принят в целях повышения энергетической безопасности государств - членов [ЕАЭС], формирования в ЕАЭС правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик государств-членов в сфере электроэнергетики, дальнейшего укрепления экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества", - говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.
Документом регламентирован порядок регулирования и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС и иных организаций, уполномоченных на осуществление межгосударственной передачи электрической энергии. Установлены положения по осуществлению межгосударственной передачи электрической энергии.
Участниками общего электроэнергетического рынка ЕАЭС будут юридические лица, осуществляющие продажу и покупку электрической энергии и являющиеся субъектами внутренних оптовых электроэнергетических рынков, юридические лица, осуществляющие покупку электрической энергии из сопредельного государства, входящего в состав ЕАЭС, по межгосударственным линиям электропередачи, а также юридические лица, уполномоченные на урегулирование почасовых отклонений фактических сальдо-перетоков электрической энергии от плановых значений.
После ратификации Сенатом документы поступят на подпись президенту Казахстана.
ТАСС