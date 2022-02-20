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danilov 20 Февраля 2022 в 18:52:37
Quote:
Дайте безусловные деньги! Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.02.2022 в 19:31:20 # 791121
От тебя требовали войны, ты не решился.
Следующий шаг глобалистов будет в Молдове. Будут давить на президента Санду, чтобы она блокировала Приднестровье.
20 фев, 16:51
Боррель назвал Украину страной, на которую ЕС потратил больше всего денег
Европейский союз потратил на Украину €17 млрд, столько средств от Евросоюза не получало ни одно другое государство, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция шла на YouTube-канале конференции.
«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину <...>. Мы поддерживаем ее с 2014 года. <...> €17 млрд — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал Боррель. Он отметил, что Евросоюз продолжит укрепление связей с Украиной для обеспечения дальнейших реформ в стране.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6212425c9a79474256fc0b4d
Боррель назвал Украину страной, на которую ЕС потратил больше всего денег
Европейский союз потратил на Украину €17 млрд, столько средств от Евросоюза не получало ни одно другое государство, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция шла на YouTube-канале конференции.
«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину <...>. Мы поддерживаем ее с 2014 года. <...> €17 млрд — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал Боррель. Он отметил, что Евросоюз продолжит укрепление связей с Украиной для обеспечения дальнейших реформ в стране.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6212425c9a79474256fc0b4d
Дайте безусловные деньги! Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?Те кто дает деньги не задумывались над вопросом:" А почему мы вообще ДОЛЖНЫ давать деньги Украине"?. Самого зеленю видимо такой вопрос не беспокоит.