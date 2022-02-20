Дайте безусловные деньги!

20 фев, 16:51Боррель назвал Украину страной, на которую ЕС потратил больше всего денегЕвропейский союз потратил на Украину €17 млрд, столько средств от Евросоюза не получало ни одно другое государство, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция шла на YouTube-канале конференции.«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину <...>. Мы поддерживаем ее с 2014 года. <...> €17 млрд — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал Боррель. Он отметил, что Евросоюз продолжит укрепление связей с Украиной для обеспечения дальнейших реформ в стране....Подробнее на РБК: