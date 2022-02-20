 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Президент Всемирного банка пообещал выделить Украине до $350 миллионов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Февраля 2022 в 22:55:42
Всемирный банк готовится к рассмотрению вопроса о выделении Киеву $ 350 миллионов на поддержку реформ. Об этом заявил глава международной финансовой организации Дэвид Мэлпасс на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мэлпасса, Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Всемирного банка.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 20.02.2022 в 23:32:45   # 791141
Один месяц военной кампании ВСУ на границе с Донбассом и Луганском стоит 3 млрд. USD
поощрить | покарать
  walker 21.02.2022 в 00:02:32   # 791145
Цитата: KapitanNemo от 20.02.2022 17:32:45
Один месяц военной кампании ВСУ на границе с Донбассом и Луганском стоит 3 млрд. USD

Откуда такие расчеты? Расходы на солдатскую кашу увеличились? От ползания по-пластунски форма изнашиаается и меняется раз в неделю? Танки и бронетехника круглосуточно наматывают круги? Или на каждого бойца ВСУ выдаются по пять памперсов ежедневно, ибо от одного упоминания о войне с войсками великой и прекрасной ядерной державы они обсираются по пять раз на дню?
Ах ну да, у джавелинов срок годности всего один месяц.
поощрить | покарать
  KapitanNemo 21.02.2022 в 00:20:36   # 791150
Не паясничай, цифры оффффициальные

Может их формировали по принципу "шашлык-вино выбросила в пропасть", но они официальные.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь