Президент Всемирного банка пообещал выделить Украине до $350 миллионов

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danilov 20 Февраля 2022 в 22:55:42
По словам Мэлпасса, Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Всемирного банка.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.02.2022 в 23:32:45 # 791141
Цитата: KapitanNemo от 20.02.2022 17:32:45
Один месяц военной кампании ВСУ на границе с Донбассом и Луганском стоит 3 млрд. USD
Один месяц военной кампании ВСУ на границе с Донбассом и Луганском стоит 3 млрд. USD
Откуда такие расчеты? Расходы на солдатскую кашу увеличились? От ползания по-пластунски форма изнашиаается и меняется раз в неделю? Танки и бронетехника круглосуточно наматывают круги? Или на каждого бойца ВСУ выдаются по пять памперсов ежедневно, ибо от одного упоминания о войне с войсками великой и прекрасной ядерной державы они обсираются по пять раз на дню?
Ах ну да, у джавелинов срок годности всего один месяц.
KapitanNemo 21.02.2022 в 00:20:36 # 791150
Может их формировали по принципу "шашлык-вино выбросила в пропасть", но они официальные.