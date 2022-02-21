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С Украиной у неё всё ясно?
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danilov 21 Февраля 2022 в 15:45:56
Мининстр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что после Украины Владимир Путин намерен аннексировать Прибалтику
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Пастафариан
21.02.2022 в 15:55:33
# 791189
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