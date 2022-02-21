Путин о признании ДНР и ЛНР

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shlenchak от 21.02.2022 19:15:03Так как украинские власти не только отказываются контактировать с неконтролируемыми территориями, но и по самой сути организовали блокаду, то их обеспечение и так уже давно лежит на бюджете РФ.
Я все понимаю конечно, амбиции и тд, но зачем?! на жилье социально уязвимым слоям не хватает 3,5 млрд $, но Россия прощает долг Белоруссии на 3 млрд $, ЛНР и ДНР признали независимыми, что теперь с ними будет, людям выделили деньги снова с бюджета РФ
Я все понимаю конечно, амбиции и тд, но зачем?! на жилье социально уязвимым слоям не хватает 3,5 млрд $, но Россия прощает долг Белоруссии на 3 млрд $, ЛНР и ДНР признали независимыми, что теперь с ними будет, людям выделили деньги снова с бюджета РФ
Расходы на гонку вооружений в случае размещения на территории Украины баз НАТО гораздо дороже, а тем более военных действий. Выходит что вопреки заявлениям Западных стран целью российских учений на границе не являлся Киев.
Повторяется ситуация с признанием Южной Осетии с Абхазией после атаки Грузии на Цхинвал, а авантюра Мишико произошла аккурат после апрельского саммита НАТО, на котором Буш младший несмотря на позиции Германии с Францией и угрозы Путина членство Грузии и Украины в НАТО продавил.
Сейчас этому способствовал категорический отказ Запада от документального подтверждения невступления Украины в НАТО.
Другое дело что в Брюсселе по поводу признания уже предложили ввести санкции, но в нынешней ситуации введение еврокомиссарами "адских" рестрикций соответствует "стрельбе в собственную ногу".
P.S. Лично мне обсуждаемое признание не нравится...
Цитата: Ал от 21.02.2022 19:32:20Как бы не был бы плох этот вариант, но другие варианты еще хуже.
Лично мне обсуждаемое признание не нравится...
Лично мне обсуждаемое признание не нравится...
alpha_portal 22.02.2022 в 01:53:17 # 791221
Теперь будет именно то, от чего всё время в РФ отнекивались: ввод "российских миротворцев" на территорию другой страны под благовидным предлогом защиты граждан России.
Не думаю, что Украине прям очень хочется взять контроль над этими территориями с ватно-путиноидным населением и уже давно разграбленным производством. Большого экономического интереса этот регион сейчас не представляет.
В целом же и для РФ последующие после вот такого сценария экономически потери будут кратно выше материального профита такого "приобретения". Профит разве что в подъеме эфемерного потреотизма с отводом в сторону повестки о повышении благосостояния народа. Все кагбэ понимают, что в такое время не до решения каких-то "мелких" внутренних проблем.
Большая часть груза от предполагаемых санкций распределится на плечи миллионов обычных граждан, миллиардеры из окружения старика Кабаева особо нк пострадают, т.к. на правительственном уровне будет принято решение об оказании их бизнесу поддержки государством.
В целом же сложившаяся вот так вот ситуация показала преобладание в российском обществе инерционного аморфного при неоспоримом существовании прогрессивной и здравомыслящей прослойки.
Однако история показывает, что иногда достаточно небольшого импульса для перехода триггера в другое состояния.