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Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу после решения Путина о признании ЛНР и ДНР
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danilov 22 Февраля 2022 в 12:22:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 22.02.2022 в 13:52:14   # 791244
Интересный и талантливый ты мужик, Володя! На кой чёрт ты ввязался в большую политику? Не знаю, кому как, но мне Зеленский симпатичен. Уж больно ситуация не в его пользу. И как-то трудно даже представить, а кто и каким путём мог бы разрулить те проблемы, которые ему достались
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  bolatbol 22.02.2022 в 14:41:30   # 791248
Надо было придти в администрацию со своей командой избирателей. Из них сформировать боевой отряд. Изгнать из администрации старых нацистов. Они окажут сопротивление, натравят нацбаты. Бежать в Россию и вернуться с армией Путина. Перевешать всех западенцев бандеровцев.
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  jumanjiqz 22.02.2022 в 14:50:00   # 791250
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  гримм 22.02.2022 в 14:52:23   # 791251
говорит мы будем следить кто будет нам помогать,, бля им вообще пох на них и без них живут , зелёный возомнил крупного стратега
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