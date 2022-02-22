Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу после решения Путина о признании ЛНР и ДНР

Интересный и талантливый ты мужик, Володя! На кой чёрт ты ввязался в большую политику? Не знаю, кому как, но мне Зеленский симпатичен. Уж больно ситуация не в его пользу. И как-то трудно даже представить, а кто и каким путём мог бы разрулить те проблемы, которые ему достались
Надо было придти в администрацию со своей командой избирателей. Из них сформировать боевой отряд. Изгнать из администрации старых нацистов. Они окажут сопротивление, натравят нацбаты. Бежать в Россию и вернуться с армией Путина. Перевешать всех западенцев бандеровцев.