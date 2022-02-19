Китай введёт санкции против США

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danilov 22 Февраля 2022 в 15:47:58
"Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню", - отметил он.
Официальный представитель МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать все военные связи с Тайванем.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13779137
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