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Политика
Китай введёт санкции против США
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danilov 22 Февраля 2022 в 15:47:58
Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на Тайвань. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню", - отметил он.

Официальный представитель МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать все военные связи с Тайванем.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13779137
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