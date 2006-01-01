Токаев провел заседание совета иностранных инвесторов

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danilov 22 Февраля 2022 в 22:17:51
«Обещание покончить с привилегиями элиты будет выполнено в полной мере»
Токаев попросил напрямую сигнализировать ему о нарушения со стороны «Самрук-Казына»
Токаев заявил инвесторам об упускаемых ими возможностях в ряде отраслей в Казахстане
«Железнодорожный проект Достык – Мойынты позволит увеличить пропускную способность еще в пять раз»
«Инвесторы из-за формализма и согласований годами ждут нужные решения»
KazakhExport будет субсидировать кредиты зарубежным покупателям казахстанской продукции
Токаев поручил правительству ге увлекаться изменением налогового законодательства
После заседания Токаев провел встречу с Митталом и указал ему на необходимость обеспечения безопасного труда и достойных зарплат
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