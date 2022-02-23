Президент Сербии осудит Путина, если Зеленский осудит агрессию НАТО против Югославии

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danilov 23 Февраля 2022 в 11:24:41
Данное заявление Вучич сделал в ответ на на призыв украинского посла осудить действия России.
«Мы маленькая страна и мы не хотим лишать себя возможности сохранять с кем-то дружбу, мы никоим образом не решаем судьбу Украины. Но если уж так, то призываю господина Александровича предложить президенту своей страны господину Зеленскому, попросить его сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии, организованную США, Великобританией, Германией и другими странами, я уверен, что он так и сделает. Как только он так поступит, я с радостью отзовусь на призыв и отвечу на его просьбы», - заявил Вучич в интервью телеканалу «Пинк».
Президент Сербии подчеркнул, что Сербия придерживается военного нейтралитета, но сербская политика не нейтральна и не откажется от традиционной дружбы.
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