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Политика
Заявления по ситуации ЛНР и ДНР
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danilov 23 Февраля 2022 в 12:33:36
Право на суверенитет должно соблюдаться только в отношении государств, которые представляют весь народ, проживающий на их территории, Украина с 2014 года к таким не относится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Россия сомневается в способности Евросоюза выступать посредником в урегулировании конфликтов, заявил Сергей Лавров.

Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях — Путин.

Путин на вопрос, как далеко готовы зайти российские войска: предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации.

А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Оно должно иметь возможность себя защищать — Путин.

Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета — Путин.

Никто под дулом автомата и штыками не заставлял голосовать за воссоединение России с Крымом, западу нужно уважать это решение — Путин.

РФ выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины — Путин

Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали — Путин.

Вооруженная "анти-Россия" в лице Украины для РФ неприемлема, особенно ввиду нынешних атомных амбиций Киева, сообщил Путин.

У Украины есть все, чтобы решить все проблемы с ядерным оружием, не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники - Путин.

Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность - Путин.

Путин на вопрос об использовании российских вооруженных сил в Донбассе: в случае необходимости будем исполнять взятые на себя обязательства.

Рассчитываем, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, сейчас это невозможно, но в будущем это получится - Путин.

РФ была заинтересована в реализации Минских соглашений, потому что это результат компромисса - Путин

Все было сведено к нулю, поэтому Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания республик — Путин.

Что дальше ждать, издевательства над людьми, геноцида ждать? — Путин.

Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик, ситуация с Украиной является исключением из-за внешнего влияния на эту страну - Путин.

Признание ЛНР и ДНР будет в границах Донецкой и Луганской областей — глава комитета Госдумы Калашников.

РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, "в которых они себя провозглашали", заявил Дмитрий Песков.

«Наша территория - вся Луганская область, мы призовём Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры», — вице-спикер парламента ЛНР.

Границы ДНР будут в пределах Донецкой области — Пушилин.

Песков о трансляции заседания Совбеза РФ по Донбассу: не показывалось в прямом эфире, а определенные нюансы не вошли в эфир

Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса — Зеленский.

Президент Украины Зеленский заявил, что не верит, что война с Россией возможна, но если все-таки она будет, то будет введено военное положение.

Русь была Киевской, а Киев - великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва — Кличко.

Лучшее, что может сделать сейчас Европа — это забрать Украину к себе, заявил глава МИД Кулеба.
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  Walter 23.02.2022 в 13:39:10   # 791350
https://ratel.kz/outlook/chto_meshaet_mnogim_russkim_stat_polnotsennymi_grazhdanami_kazahstana
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