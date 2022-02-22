Путин считает важным наращивать использование нацвалют в расчетах РФ и Азербайджана

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danilov 23 Февраля 2022 в 20:15:11
"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчетах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал Путин.
По его словам, в целом был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов, и прежде всего - возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Президент РФ отметил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16% и достиг $3,4 млрд, а общий объем встречных капиталовложений составляет порядка $6 млрд.
"В скором времени очередное заседание проведет российско-азербайджанская межправительственная комиссия, также планируем направить российские деловые миссии в Азербайджан для изучения возможностей по развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства и ряда других отраслей", - продолжил российский лидер.
Путин подчеркнул, что российские бизнес-структуры заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказывать содействие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.
Президент РФ также высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в промышленности и транспортной сфере. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена, реализуются совместные проекты в сфере автотранспорта, указал он.
ТАСС
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