Я остаюсь в Киеве со своим народом. Обращение Зеленского

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danilov 25 Февраля 2022 в 10:48:07
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А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета."
Что же ты, Володя, как в своем фильме "Слуга народа" не сказал западным холуям, чтобы они шли все в жопу со своими требованиями за деньги в жопу?!
Дружить надо с соседями, а не с заморскими Джонами.