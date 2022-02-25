Токаев полиглот

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Цитата: lado от 25.02.2022 06:24:39
Ну что сказать? Наш президент красавчик!
Ну что сказать? Наш президент красавчик!
Ещё бы вышел бы со всех союзов с агрессором-оккупантом путлером, я бы зауважал его несмотря на руки полокоть крови. Хотя, вряд ли...
Пысы. путлера дед служил Гитлеру, оттуда его шпрехинг дойчланд?!
Цитата: Dragon от 25.02.2022 08:56:22
Ещё бы вышел бы со всех союзов с агрессором-оккупантом путлером, я бы зауважал его несмотря на руки полокоть крови. Хотя, вряд ли...
Пысы. путлера дед служил Гитлеру, оттуда его шпрехинг дойчланд?!
Цитата: lado от 25.02.2022 06:24:39
Ну что сказать? Наш президент красавчик!
Ну что сказать? Наш президент красавчик!
Ещё бы вышел бы со всех союзов с агрессором-оккупантом путлером, я бы зауважал его несмотря на руки полокоть крови. Хотя, вряд ли...
Пысы. путлера дед служил Гитлеру, оттуда его шпрехинг дойчланд?!
я хз если честно, не слышал про это. может дойче шпрахе в универе учил?