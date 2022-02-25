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Политика
Токаев полиглот
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danilov 25 Февраля 2022 в 12:17:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 25.02.2022 в 12:24:39   # 791590
Ну что сказать? Наш президент красавчик!
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  Dragon 25.02.2022 в 14:56:22   # 791603
Цитата: lado от 25.02.2022 06:24:39
Ну что сказать? Наш президент красавчик!


Ещё бы вышел бы со всех союзов с агрессором-оккупантом путлером, я бы зауважал его несмотря на руки полокоть крови. Хотя, вряд ли...

Пысы. путлера дед служил Гитлеру, оттуда его шпрехинг дойчланд?!
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  lado 25.02.2022 в 14:59:15   # 791604
Цитата: Dragon от 25.02.2022 08:56:22
Цитата: lado от 25.02.2022 06:24:39
Ну что сказать? Наш президент красавчик!


Ещё бы вышел бы со всех союзов с агрессором-оккупантом путлером, я бы зауважал его несмотря на руки полокоть крови. Хотя, вряд ли...

Пысы. путлера дед служил Гитлеру, оттуда его шпрехинг дойчланд?!


я хз если честно, не слышал про это. может дойче шпрахе в универе учил?
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