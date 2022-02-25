Токаев полиглот

Цитата: lado от

Ну что сказать? Наш президент красавчик! Ну что сказать? Наш президент красавчик!

Ещё бы вышел бы со всех союзов с агрессором-оккупантом путлером, я бы зауважал его несмотря на руки полокоть крови. Хотя, вряд ли...Пысы. путлера дед служил Гитлеру, оттуда его шпрехинг дойчланд?!