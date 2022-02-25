Ахметжанов возглавил МВД Казахстана

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danilov 25 Февраля 2022 в 17:50:28
Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы)», - говорится в сообщении в пятницу.
Ахметжанов возглавлял «антикор» с апреля 2021 года, до этого с июня 2016 года он был заместителем генерального прокурора, а еще раньше – с января 2016 года возглавлял департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области.
Олжас Бектенов возглавил «антикор»
Олжас Бектенов возглавил антикоррупционную службу, сообщает пресс-служба Акорды.
«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича председателем агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы)», - говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в пятницу.
Другим указом глава государства освободил Бектенова от должности первого заместителя председателя «антикора».
Бектенов занимал пост первого зампреда «антикора» с июня 2019 года, до этого с июня 2018 года он был заместителем председателя ведомства, а еще раньше – с июля 2017 года занимал пост заместителя акима Акмолинской области.
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