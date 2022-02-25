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Политика
Токаев поручил «антикору» уделить особое внимание возврату похищенных активов страны
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danilov 25 Февраля 2022 в 18:59:23
Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Олжаса Бектенова, сообщили в Акорде в пятницу.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Марата Ахметжанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще.

Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.

Важной составляющей качественного изменения ситуации Глава государства назвал реализацию концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.
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