«Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителями ДНР и ЛНР.



Глава МИДа отметил, что украинский президент не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал о том, что готов обсуждать нейтральный статус страны. По словам министра, Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины. «Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ страдал от нацизма, чтобы на это все можно было закрывать глаза и смотреть так легкомысленно»,— сказал он.

«В Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа»,— сказал господин Лавров, отметив, что «никто не собирается оккупировать Украину». Он отметил, что Россия готова к переговорам «в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие».

Ранее глава офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил Reuters и РБК, что Киев готов к переговорам с Москвой, однако Украина должна получить взамен гарантии безопасности.

https://www.kommersant.ru/doc/5236366