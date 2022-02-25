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Политика
Путин готов направить делегацию для переговоров
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danilov 25 Февраля 2022 в 19:03:02
Путин в ответ на предложение Зеленского готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с Киевом, заявил Песков.
«Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путём демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — пояснил он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 25.02.2022 в 19:08:34   # 791632
Quote:
Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины

вчерась об этом писал.
или сегодня с утра...
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  ГОРЫНЫЧ 25.02.2022 в 19:57:23   # 791639
Лавров: Россия пойдет на переговоры, когда ВСУ сложат оружие
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. По словам министра, украинский лидер сам упустил возможности переговоров по безопасности. Ранее в офисе Владимира Зеленского сообщили, что Киев готов к переговорам с Москвой и «не боится» этого. К переговорам же Россия, по словам министра, готова сразу, как ВСУ сложит оружие.
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