Путин готов направить делегацию для переговоров
danilov 25 Февраля 2022 в 19:03:02
Путин в ответ на предложение Зеленского готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с Киевом, заявил Песков.
«Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путём демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — пояснил он.