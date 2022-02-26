Президент Киргизии в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

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danilov 26 Февраля 2022 в 16:53:27
"В ходе состоявшегося по инициативе киргизской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым обсуждено развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин поблагодарил президента Киргизии за принципиальную солидарную позицию", - говорится в сообщении.
"Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавили в пресс-службе.
В свою очередь пресс-служба главы киргизского государства также проинформировала, что лидеры "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам безопасности, в том числе по складывающейся ситуации вокруг Украины".
https://tass.ru/politika/13874025
Комментарии, по рейтингу, по дате
Каковы были мотивы для свидетельствования почтения плешивому недофюреру? Экономические преференции? Страх? Или Садыр Жапаров тоже недофюрер рангом поменьше и это у него от чистого сердца?