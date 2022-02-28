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Членов украинской делегации на переговоры доставил вертолет Ми-8МТВ-5 ВВС Белоруссии
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danilov 28 Февраля 2022 в 17:21:40
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ГОРЫНЫЧ
28.02.2022 в 19:05:58
# 792306
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jumanjiqz
28.02.2022 в 19:21:30
# 792310
И красная звезда на вертолете!
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