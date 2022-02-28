Украина подает заявку на вступление в Евросоюз

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danilov 28 Февраля 2022 в 22:28:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
С этой озвучки началось.
А вот и реальная отмазка путлера в прямом эфире
Плач соловья
Украина подала заявку на немедленное вступление в Евросоюз. Что ЕС ответил Киеву? https://www.bbc.com/russian/news-60560390
28 февраля 2022, 18:10 GMT
Обновлено 40 минут назад
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Ранее Зеленский говорил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.
Аналогичное заявление сделала в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, Украина является "частью европейского дома", но процесс вступление какой бы то ни было страны в ЕС не может случиться даже за несколько месяцев.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался еще более однозначно: "Взаимодействие между ЕС и Украиной может быть более интенсивным, чем сейчас, однако вопрос о полном членстве сегодня не идет".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии в блок Украины.
...
28 февраля 2022, 18:10 GMT
Обновлено 40 минут назад
...
Ранее Зеленский говорил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.
Аналогичное заявление сделала в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, Украина является "частью европейского дома", но процесс вступление какой бы то ни было страны в ЕС не может случиться даже за несколько месяцев.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался еще более однозначно: "Взаимодействие между ЕС и Украиной может быть более интенсивным, чем сейчас, однако вопрос о полном членстве сегодня не идет".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии в блок Украины.
...