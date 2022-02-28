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Политика
Украина подает заявку на вступление в Евросоюз
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danilov 28 Февраля 2022 в 22:28:55


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  Dragon 28.02.2022 в 22:32:07   # 792334


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  koshkoed 28.02.2022 в 22:53:20   # 792340
А в Евросоюзе на украинском понимают?)
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  GoodZone 28.02.2022 в 22:53:38   # 792341
чтобы мыть туалеты европы и подтирать зады европейцам не нужно вступать в ЕС - уже и так пол-украины это делает... удачки...
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  bolatbol 28.02.2022 в 23:08:22   # 792345

С этой озвучки началось.
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  Dragon 28.02.2022 в 23:44:46   # 792352


А вот и реальная отмазка путлера в прямом эфире
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  Dragon 01.03.2022 в 00:32:38   # 792366


Плач соловья
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  Dragon 01.03.2022 в 00:34:48   # 792367
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  старик 01.03.2022 в 00:54:46   # 792374
Блин, ну не может зеля обойтись без клоунской репризы!
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  Ал 01.03.2022 в 01:01:04   # 792376
Quote:
Украина подала заявку на немедленное вступление в Евросоюз. Что ЕС ответил Киеву? https://www.bbc.com/russian/news-60560390
28 февраля 2022, 18:10 GMT
Обновлено 40 минут назад
...
Ранее Зеленский говорил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.
Аналогичное заявление сделала в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, Украина является "частью европейского дома", но процесс вступление какой бы то ни было страны в ЕС не может случиться даже за несколько месяцев.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался еще более однозначно: "Взаимодействие между ЕС и Украиной может быть более интенсивным, чем сейчас, однако вопрос о полном членстве сегодня не идет".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии в блок Украины.
...
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  Ал 01.03.2022 в 01:32:28   # 792381
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  Dragon 01.03.2022 в 01:36:38   # 792383


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